Сход товарного поезда с рельсов случился примерно 4:35 1 января по местному времени (2:35 по Москве) на 63-м километре перегона Храмцовская - Марамзино Свердловской железной дороги. Вагоны с углем при этом опрокинулись, сообщается на сайте Уральского управления на транспорте Следственного комитета РФ. Жертв и пострадавших в результате происшествия нет.
По предварительной информации, повреждено около 150 метров железнодорожного полотна, а также около 300 метров контактной сети. Все сошедшие с рельсов вагоны также повреждены.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Следователи устанавливают свидетелей произошедшего, собственника груза и перевозчика, а также прочие подробности.
В результате ночного происшествия был нарушен габарит соседнего пути и повреждена контактная сеть, рассказали Ura.ru в пресс-службе Свердловской железной дороги. Сейчас движение открыто по одному пути в обоих направлениях. Пассажирские и пригородные поезда пропускаются по расписанию. Ранее пассажирские поезда были пущены по запасному маршруту - через Богданович.
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