В Свердловской области ранним утром 1 января в недалеко от станции Марамзино сошли с рельсов 18 вагонов грузового состава. Движение пассажирских поездов в районе приостанавливалось, но сейчас оно частично восстановлено. Пострадавших нет.
Railway
© DELFI / Karolina Pansevič

Сход товарного поезда с рельсов случился примерно 4:35 1 января по местному времени (2:35 по Москве) на 63-м километре перегона Храмцовская - Марамзино Свердловской железной дороги. Вагоны с углем при этом опрокинулись, сообщается на сайте Уральского управления на транспорте Следственного комитета РФ. Жертв и пострадавших в результате происшествия нет.

По предварительной информации, повреждено около 150 метров железнодорожного полотна, а также около 300 метров контактной сети. Все сошедшие с рельсов вагоны также повреждены.




Статьи по теме:
ФОТО: в Дании шесть человек погибли при аварии на железнодорожном мосту  (2)
Суд: Литовские железные дороги на законном основании купили шпалы у Swetrak  (8)

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Следователи устанавливают свидетелей произошедшего, собственника груза и перевозчика, а также прочие подробности.

В результате ночного происшествия был нарушен габарит соседнего пути и повреждена контактная сеть, рассказали Ura.ru в пресс-службе Свердловской железной дороги. Сейчас движение открыто по одному пути в обоих направлениях. Пассажирские и пригородные поезда пропускаются по расписанию. Ранее пассажирские поезда были пущены по запасному маршруту - через Богданович.

NEWSru.com
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

В Турции в железнодорожной катастрофе пострадали десятки людей

В столице Турции при железнодорожной аварии погибли не...

В Каталонии сошел с рельсов поезд: есть жертвы

Один человек погиб и шесть получили легкие травмы в...

ВИДЕО: в Краснодарском крае поезд протаранил грузовик, 14 человек пострадали, четверо в больнице

В Краснодарском крае пассажирский поезд протаранил...

В Турции пассажирский поезд сошел с рельсов: 24 погибших

Двадцать четыре человека погибли в результате схода с...

Россия

ФОТО: под Екатеринбургом в новогоднюю ночь опрокинулись 18 вагонов с углем (10)

В Свердловской области ранним утром 1 января в недалеко...

Обрушение дома в Магнитогорске: версия теракта (11)

В расследовании частичного обрушения дома в...

ВИДЕО: В результате пожара в маршрутке в Магнитогорске погибли три человека (4)

Губернатор Челябинской области РФ Борис Дубровский...

Новогоднее обращение президента России получило немало отрицательных откликов в интернете (43)

Дорогие россияне поставили президенту массу дизлайков...

МЧС РФ: под завалами в Магнитогорске нашли живого 11-месячного ребенка и тела 19 погибших (19)

В Магнитогорске спасатели нашли под завалами живого...

TOP новостей

В Литве вступила в силу новая налоговая реформа: проверьте свою зарплату (11)

С 1 января в Литвы вступила в силу новая налоговая...

Сын Прунскене: в деле о шпионаже меня допрашивали, но под арест не брали (5)

В конце прошлого года правоохрана сообщила о том, что...

В Литве публично объявляют цены на продукты в магазинах (4)

С 1 января в Литве начали публично объявлять цены на 20...

Лекарства на АЗС и в магазинах еще не появились: мешают ограничения

С 1 января 2019 года в Литве вступили в силу поправки к...

Вильнюсская полиция продает с аукциона машины и сено (1)

Вильнюсская полиция 3 января проведет аукцион, на...