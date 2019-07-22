ФОТО: охранники "ФСБ-шного" московского клуба избили двух журналистов за плакат с митинга

Все трое пришли на концерт группы "Пошлая Молли" и получили входные браслеты. На входе у них досматривали ручную кладь, у Левковича нашли сложенный плакат А4 с субботнего митинга в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму с лозунгом "Мы в бешенстве". Охранники клуба потребовали выкинуть плакат, гости спросили, на каком основании это нужно сделать.

Как рассказала Боровская, после вопроса на них со спины напали около десяти сотрудников охраны клуба. "Внезапно на нас накинулись сзади охранники, выволокли, избивая руками и ногами, на улицу, меня повалили на асфальт и просто начали бить", - добавил Попков. Во время драки охранники также вырвали волосы Боровской. Попков и Левкович ночью написали заявление в полиции. "Его приняли, зарегистрировали, дали нам квиток, все как надо. Но в личной беседе сотрудник полиции сказал нам, что они ничего не смогут сделать - этот клуб принадлежит ФСБшникам", - пояснил Левкович.

По данным расследования журналиста Ивана Голунова, клубом владеет 19-летний племянник замдиректора ГБУ "Ритуал" Валериана Мазараки Егор Мазараки. Семья Мазараки связана с кланом сотрудника ФСБ Марата Медоева, а родственницей матери Егора Анастасии является соучредитель ЧОП "Альфа-Хорс" Эмилия Лешкевич. "Альфа-Хорс" занимается охраной столичных кладбищ.

Согласованный с властями митинг в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму состоялся 20 июля на проспекте Академика Сахарова, организатором выступила Либертарианская партия при поддержке Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и штабов кандидатов. Алексей Навальный потребовал на акции в течение недели допустить до регистрации на выборах всех оппозиционных кандидатов, включая Любовь Соболь, Ивана Жданова, Дмитрия Гудкова, Илью Яшина, Юлию Галямину, Константина Янкаускаса и других. В противном случае политик призвал в следующую субботу, 27 июля, прийти на массовый митинг к мэрии и оставаться там. В Мосгоризбиркоме требование участников митинга назвали "политическим шантажом" и заявили, что кандидатам надо было лучше готовиться к выборам.

По данным "Белого счетчика", в митинге приняли участие 22,4 тысячи человек, еще чуть более ста не пустила полиция из-за досрочного перекрытия рамок. ГУ МВД по Москве оценило число собравшихся в 12 тысяч человек. Сообщалось о нескольких задержанных.