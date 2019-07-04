ФОТО: наводнение в Иркутской области признано ЧС федерального масштаба

Наводнение в Иркутской области, в результате которого, по последним официальным данным, погибли 20 человек и пострадали еще свыше 1200, признано чрезвычайной ситуацией (ЧС) федерального характера. Об этом говорится в указе, который в среду, 3 июля, подписал президент РФ Владимир Путин.
Режим ЧС в регионе действует с 27 июня. Тем не менее, только сейчас официально было принято постановление, которое законодательно разрешает привлечь к устранению последствий паводка вооруженные силы РФ и воинские формирования.
Для проведения работ будут задействованы средства из резервного фонда правительства России. Кроме того, на строительство и приобретение нового жилья направят финансирование из федерального бюджета.
Многомиллиардный ущерб
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко предварительно оценил ущерб от паводка в 29 млрд рублей. К началу недели оставались подтоплены 98 населенных пункта, свыше 6600 домов. В зоне ЧС проживали более 33 тысяч человек.
В конце июня из-за ливневых дождей в Восточных Саянах из берегов вышли левые притоки реки Ангары, включая крупные - Уду, Бирюсу, Ию и Чуну. На реке Ия в Тулуне 28 июня прорвало дамбу. Она была возведена компанией "Ремонт зданий и сооружений", которую СМИ связывают с отцом заместителя губернатора региона Николаем Болотовым.
Из зоны бедствия были эвакуированы более 2200 человек.
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