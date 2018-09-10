По уточненным данным российского сайта "ОВД-Инфо", на протестных акциях в России 9 сентября были задержаны 839 человек.
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Как передает Meduza, больше всего задержанных — 354 человека — в Санкт-Петербурге. На втором месте по числу задержаний Екатеринбург — 129 человек.

"ОВД-Инфо" сообщает, что число задержанных в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге значительно выше. Из этих городов пока поступили не все данные.

Сторонники Алексея Навального провели 9 сентября — в Единый день голосования — акции протеста по всей России. Заведено одно уголовное дело о применении насилия к сотруднику полиции — против участника акции в Москве.

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