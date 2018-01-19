Путин также посетил часть литургии в соборе монастыря.
По словам Пескова, президент ”на протяжении ряда лет окунается в прорубь”. Стоит отметить, что ранее фотографии с мероприятия не публиковались, в этом году около иордани присутствовали как фотограф, так и оператор.
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