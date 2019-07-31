ФОТО: дым от неконтролируемых лесных пожаров в Сибири виден из космоса

По словам представителя департамента борьбы с пожарами Монгольского управления реагирования на ЧП Пурэвжава Соронцзонболда, смог окутал северную часть Монголии еще в понедельник, 29 июля, а накануне вечером достиг столицы страны - Улан-Батора, в котором проживают около 1,5 миллионов человек.

"Мы с обеспокоенностью наблюдаем ситуацию с сильнейшими лесными пожарами в Сибири", - цитирует агентство Синьхуа чиновника, который уточнил, что пока на монгольскую территорию пожары не перекинулись, передает ТАСС.

Накануне Европейское космическое агентство (ЕКА/ESA) опубликовало снимком горящих в Сибири лесов. На фотографии, сделанной 28 июля со спутника Sentinel-3, видны масштабные пожары, дым от которых распространяется на Кемеровскую, Томскую, Новосибирскую области и Алтайский край.

Hundreds of #wildfires have broken out in #Siberia, some of which can be seen in this 28 July @CopernicusEU #Sentinel3 image. Almost 3 million hectares of land are estimated to have been affected, according to Russia’s Federal Forestry Agency. Read more: https://t.co/7ojjCRaqrc pic.twitter.com/6wnw6Cq8wk — ESA EarthObservation (@ESA_EO) July 30, 2019



Предприятие Росгидромета, научно-исследовательский центр "Планета", также обнародовало снимки пожаров из космоса. На них видны десятки очагов и шлейф дыма, растянувшийся до южных границ России.

Опубликованы фото пожаров в Сибири из космоса

© Научно-исследовательский центр «Планета» Космические снимки лесных пожаров в Сибири. 29 июля 2019 Предприятие Росгидромета Научно-исследовательский центр «Планета» опубликовало космические снимки лесны...https://t.co/qSGJRDDmgW pic.twitter.com/28f5sBMFTY

— Елена (@elpe7rowa) July 30, 2019



В граничащей с Монголией Иркутской области на всей территории введен режим ЧС из-за лесных пожаров. Такой же режим действует в Красноярском крае, в двух районах Бурятии и в одном районе Якутии.

Тайга в Сибири и частично на Дальнем Востоке горит уже на 3 млн гектаров, и эта площадь постоянно увеличивается.

Накануне премьер РФ Дмитрий Медведев, когда тушить эти пожары было уже бесполезно, так как время было упущено, потребовал принятия срочных оперативных мер и от регионов, и от федерального центра. Он отправил в Сибирь контролировать ситуацию с пожарами министра природных ресурсов и экологии Дмитрия Кобылкина.

Но эксперты отмечают, что каких бы мер правительство сейчас не требовало принять, кого бы в Сибирь не посылали, сделать уже ничего нельзя. Можно лишь защищать населенные пункты, которым угрожают пожары.

Общая площадь природных пожаров в четырех регионах Сибири - Красноярском крае, Приангарье, Якутии и Бурятии - свыше 2,5 млн гектаров. Площадь "закрытых очагов в зоне контроля", которые никто не тушит, достигает 2 млн га.

Практически все крупные сибирские города заволокло дымом

На прошлой неделе практически все крупные сибирские города заволокло дымом.

"Настолько тяжело дышать, что просто словами не выразить. Из Москвы мы, наверное, кажемся каким-то букашками ненужными", - поделилась с корреспондентом "Сибирь.Реалий" жительница Новосибирска Полина Изразцова.

"Ощущение такое, что живу не в городе, а в какой-то химической лаборатории. Что дома, что на улице постоянно чувствуется запах гари и запах какого-то газа", - говорит житель Кемерово Геннадий Шевелев.

"Вчера я стояла на остановке, а ощущение было, что нахожусь в газовой камере, - описывала ситуацию в Омске местная жительница Валерия. - Казалось, что с каждым вдохом мне обжигает легкие. Надышалась, приехала домой - головная боль, рвота. Пришлось вызвать скорую помощь".

Сейчас ситуация с задымлением в целом ряде сибирских регионов улучшилась - в частности, практически не видно задымления в Новосибирске, Омске, Красноярске. Однако теперь жертвами дымовой завесы стали жители Иркутска и Улан-Удэ.

В Улан-Удэ из-за плотной дымки солнца практически не видно вот уже трое суток. Жители и днем, и ночью, ходят в полутьме, в дымке белого дыма - как в фильме ужасов. А запах гари проникает сквозь все окна и щели, несмотря на все старания огородиться от него.

В парках и на детских площадках непривычно пусто: мало кто хочет гулять с детьми среди смога и запаха гари. Но и дома спастись от дыма сложно: летом, в теплую погоду, окна приходиться открывать часто, чтобы проветрить, но вместе с воздухом внутрь тут же попадет едкий дым.

Пенсионерка Тамара Савельева говорит, что без медицинской маски на улицу она уже не выходит, но ежедневные головные боли все равно только усиливаются: "Как пришел дым в город, с той поры, голова болит и кружится постоянно. А сегодня еще прибавилась тошнота. И никуда ведь не спрячешься от этого запаха и дыма, ни на улице, ни дома!"

В республиканском агентстве лесного хозяйства жителей региона "утешают", что лес горит не в Бурятии, а у соседей. Но людям от этого не легче. Особенно тяжело переносят гарь и дым младенцы, пожилые люди, аллергики и астматики.

От Улан-Удэ до Иркутска немногим более 200 километров, и сегодня здесь тоже густой смог и запах гари. Хотя очаги пожара далеко, за несколько сотен километров - леса горят в северных районах Приангарья.

"Еще несколько дней назад пепла было так много, что утром выходишь на улицу, а машина, которая простояла ночь, вся в пепле. Так сильно горело. А сегодня даже дали добро пассажирским перевозкам, должны из Иркутска в Киренск вылететь два самолета. Целую неделю не было рейсов. Сейчас я увидела, что суда по реке пошли, видимо, им тоже дали добро. Им тоже запрещено было ходить, так как видимость была почти нулевая", - рассказала "Сибирь.Реалии" жительница города Киренск Светлана Карелина.

"За последние дни заметно прибавилось количество вызовов скорой помощи, связанных именно с проблемами дыхания. В первую очередь обращаются к врачам астматики, гипертоники и сердечники. Сегодня сотрудники Роспотребнадзора приглашали активистов поучаствовать в замерах проб воздуха. А зачем замерять, если в окно видно, что дым как был, так и есть", - говорит житель Усть-Кута Алексей Тупицин.

В центре Иркутска у здания областного правительства молодые люди провели одиночные пикеты с плакатами "Как вам дышится? Пора тушить!" и "Мы убиваем лес - мы убиваем себя".

Дым от лесных пожаров в Сибири может накрыть и Москву

Дым от лесных пожаров в Сибири может накрыть и Москву, если в Сибирь придет антициклон.

"Чтобы сибирские дымы донеслись до Москвы, достаточно антициклону завоевать Сибирь, и чтобы центр управления циркуляцией в нем расположился на севере Западной Сибири (в низовьях Оби и Иртыша)", - говорится в сообщении Гидрометцентра РФ, которое приводит РИА "Новости".

Такое уже случалось. Так, в 2016 году антициклон принес в Москву запах гари, который оторвался от азорского антициклона и пробрался на Полярный Урал.

Впрочем, "в ближайшие 10-12 дней вероятность поступления задымленного сибирскими пожарами воздуха в центр Европейской части России, включая столицу, близка к нулю", успокоили метеорологи.

Однако они не исключают появление в Москве небольшой дымки. Она может возникнуть из-за того, что сначала смог из Сибири вынесет на Карское и Баренцево моря, а позже северные и северо-восточные потоки в нижней атмосфере могут "вернуть" их на материк.