ФОТО: дым от неконтролируемых лесных пожаров в Сибири виден из космоса

По словам представителя департамента борьбы с пожарами Монгольского управления реагирования на ЧП Пурэвжава Соронцзонболда, смог окутал северную часть Монголии еще в понедельник, 29 июля, а накануне вечером достиг столицы страны - Улан-Батора, в котором проживают около 1,5 миллионов человек.

"Мы с обеспокоенностью наблюдаем ситуацию с сильнейшими лесными пожарами в Сибири", - цитирует агентство Синьхуа чиновника, который уточнил, что пока на монгольскую территорию пожары не перекинулись, передает ТАСС.

Накануне Европейское космическое агентство (ЕКА/ESA) опубликовало снимком горящих в Сибири лесов. На фотографии, сделанной 28 июля со спутника Sentinel-3, видны масштабные пожары, дым от которых распространяется на Кемеровскую, Томскую, Новосибирскую области и Алтайский край.

Hundreds of #wildfires have broken out in #Siberia, some of which can be seen in this 28 July @CopernicusEU #Sentinel3 image. Almost 3 million hectares of land are estimated to have been affected, according to Russia’s Federal Forestry Agency. Read more: https://t.co/7ojjCRaqrc pic.twitter.com/6wnw6Cq8wk