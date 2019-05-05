Форум "Открытой России" в Новосибирске прошел на другой площадке и без света

Форум "Свободные люди" в Новосибирске, который организовала "Открытая Россия", прошел в воскресенье, 5 мая, на другой площадке и без электричества и воды из-за визита сотрудников ФСБ. "Мы закончим немного раньше, чем планировали, во всем здании отключили свет", - рассказала DW пресс-секретарь "Открытой России" Наталья Грязневич.

Форум должен был пройти в зале "Подземка" в Новосибирске, но накануне мероприятия владельцы площадки отказали "Открытой России". "Вчера мы искали новую площадку, нам все отказывали, потому что им рекомендовали не пускать нас", - говорит Грязневич. Форум согласилась провести площадка "Технопарк" в Академгородке.

Директора "Технопарка" попросили выгнать "Свободных людей"

На мероприятие зарегистрировались около 500 человек, в итоге приехали около 200 участников, организаторы предоставили им автобусы. К директору "Технопарка" Владимиру Никонову пришли сотрудники полиции и ФСБ и сказали, чтобы он "любыми способами выгнал их отсюда", к самим организаторам форума они не подходили, уточняет Грязневич.

По ее словам, в итоге Никонов согласился выключить свет и воду во всем здании, остальные организации, которые там находятся, согласились потерпеть, а форум завершится раньше, чем было запланировано. " Это была жесткая команда из Москвы. Наши партнеры были готовы к давлению полиции, но не ФСБ. Мы выражаем огромную благодарность "Технопарку", им тоже звонили и угрожали", - заявила Грязневич.

Среди спикеров форума - бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, художник Артем Лоскутов, журналист-расследователь Денис Коротков, муниципальный депутат Константин Янкаускас. Гражданский форум "Свободные люди" ранее в этом году состоялся в Тюмени и Нижнем Новгороде.