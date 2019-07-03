Forbes: причиной гибели моряков в Баренцевом море могла стать неисправная батарея электропитания

Как отмечает автор статьи, бывший корреспондент газеты "Коммерсант" Иван Сафронов, расследованием причин ЧП занимается специальная комиссия во главе с главнокомандующим ВМФ России адмиралом Николаем Евменовым. Согласно официальным данным, моряки погибли вследствие отравления продуктами горения: военные утверждают, что на аппарате возник пожар, который членам экипажа удалось ликвидировать самостоятельно.
По словам источников, близких к Минобороны, ЧП произошло в ходе получения батиметрической информации в Баренцевом море в интересах ВМФ. По словам двух военных источников, АС-31 должна была выполнить осуществить подводную разведку морского рельефа, а в случае обнаружения там каких-либо технических средств осуществить их подъем для дальнейшего изучения специалистами.
Глубина в районе проведения операции была гораздо меньше, чем заложенная возможность погружения, и причиной ЧП могли стали проблемы с одной из аккумуляторных батарей, обеспечивающих электропитание глубоководного аппарата. ЧП могло произойти, когда аппарат совершал подъем из глубины к носителю: в условиях открытого горения и критических перебоев с энергопитанием экипаж сумел обеспечить подъем на поверхность и не допустил повреждения атомной установки аппарата, что позволило избежать более серьезных последствий. Именно этим объясняется официальная формулировка Минобороны про "самоотверженные действия команды".
Как ожидается, комиссия во главе с Николаем Евменовым будет проводить расследование на протяжении двух недель: примерно столько времени уйдет на изучение характера повреждений, полученных АС-31, подъем документации и опрос специалистов, готовивших аппарат и его носитель "Оренбург" к походу. Предварительный доклад президенту подготовят в течение ближайших дней: в нем, по некоторой информации, будет содержаться исключительно техническая часть ЧП. Имена виновных в инциденте и степень ответственности должностных лиц будут определены в ходе следственных действий.
Между тем в сообществе "Военный осведомитель" в соцсети "ВКонтакте" опубликовали предположительный список моряков. На фотографии сообщается, что моряки погибли в ходе выполнения служебных задач в полигоне боевой подготовки Северного флота в результате стремительно развившегося сильного пожара на борту. Командование и личный состав "выразили глубочайшие соболезнования родным и близким офицеров".
Из-за плохого качества фотографии сложно прочитать имена в опубликованном снимке, но редакции TJ удалось узнать четырёх моряков, информацию о которых ранее опубликовали СМИ. Среди них - капитан первого ранга и командир подлодки Денис Долонский, который получил звание Героя России в 2012-2013 году за исследование Арктики и Антарктики, капитан первого ранга, испытатель глубоководной военной техники и Герой России Николай Филин, капитан первого ранга Андрей Воскресенский и капитан второго ранга Дмитрий Соловьёв.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что часть информации об инциденте с гибелью моряков-подводников является гостайной и не будет обнародована. Он также не стал отвечать на вопрос о том, есть ли на подлодке, где произошел инцидент, атомный реактор, переадресовав его в Министерство обороны РФ.
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