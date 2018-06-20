Forbes обнаружил у Шувалова элитный самолет

Семья Игоря Шувалова, который ныне возглавляет Внешэкономбанк, а ранее занимал пост первого вице-премьера России, владеет элитным дальнемагистральным бизнес-джетом Gulfstream G650 стоимостью около 70 млн долларов. Об этом в среду, 20 июня, пишет журнал Forbes со ссылкой на данные Директората гражданской авиации Люксембурга.

Согласно этим данным, самолет Gulfstream G650 c регистрационным номером LX-MOW оформлен на компанию Altitude X3, зарегистрированную на Бермудах. Ранее на эту компанию был оформлен другой самолет Шуваловых Bombardier Global Express. Представитель Шувалова отказался комментировать изданию данную информацию, однако источник Forbes подтвердил принадлежность самолета семье главы ВЭБ. "Возможно, он (самолет. - Ред.) принадлежит ему (Игорю Шувалову. - Ред.) не напрямую, но эксплуатируется в его интересах", - сказал он.

Отследить передвижение нового самолета Шуваловых Forbes не удалось. На всех авиатрекинговых ресурсах эта возможность заблокирована. По словам собеседника Forbes, работающего на рынке частной авиации, судя по всему, самолет удалялся с них вручную.

Маршруты неизвестны

Данные сайтов, публикующих фото частных джетов, также не дают полного представления о том, куда летает этот самолет. В конце 2017 года он был несколько раз замечен в Австрии, где семье Шуваловых принадлежит дом, а 24 мая прибыл в Санкт-Петербург. В этот день в Северной столице стартовал Петербургский международный экономический форум, а Игорь Шувалов встретился в Константиновском дворце с Владимиром Путиным, где президент и предложил ему возглавить Внешэкономбанк, отмечает Forbes.

Летом 2016 года Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование о том, что Игорь Шувалов и его жена пользуются частным самолетом Bombardier Global Express, который никак не отражен в декларации чиновника. В связи с этим Навальный требовал отставки Шувалова с поста вице-премьера.

Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов подтвердил, что компания Altitude X3, на которую зарегистрирован самолет, принадлежит семье Шуваловых. По его словам, компания была указана в закрытой части декларации чиновника. Затем Шувалов передал ее своему сыну, чтобы не нарушать запрет на владение зарубежными фирмами.