Forbes назвал самых богатых российских холостяков

Первое место в списке занимает основатель "Альфа-групп" Михаил Фридман, чье состояние оценивается в 15 миллиардов долларов. Бизнесмен развелся более 10 лет назад, у него четверо детей.

На втором месте владелец металлургической компании Evraz и футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович с состоянием 12,4 миллиарда долларов. Он трижды разведен, имеет семерых детей.

Третью строчку занял владелец группы "Онэксим" и совладелец баскетбольного клуба Brooklyn Nets Михаил Прохоров, состояние которого составляет 9,8 миллиарда долларов. Он никогда официально не был женат.

Также в список богатейших холостяков вошли совладелец "Альфа-Групп" Петр Авен (5,2 миллиарда долларов), совладелец холдинга En+ и производителя алюминия "Русал" Олег Дерипаска (3,6 миллиарда долларов), основатель Telegram Павел Дуров (2,7 миллиарда долларов).