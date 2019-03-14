Forbes назвал самых богатых российских холостяков

Первое место в списке занимает основатель "Альфа-групп" Михаил Фридман, чье состояние оценивается в 15 миллиардов долларов. Бизнесмен развелся более 10 лет назад, у него четверо детей.
На втором месте владелец металлургической компании Evraz и футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович с состоянием 12,4 миллиарда долларов. Он трижды разведен, имеет семерых детей.
Третью строчку занял владелец группы "Онэксим" и совладелец баскетбольного клуба Brooklyn Nets Михаил Прохоров, состояние которого составляет 9,8 миллиарда долларов. Он никогда официально не был женат.
Также в список богатейших холостяков вошли совладелец "Альфа-Групп" Петр Авен (5,2 миллиарда долларов), совладелец холдинга En+ и производителя алюминия "Русал" Олег Дерипаска (3,6 миллиарда долларов), основатель Telegram Павел Дуров (2,7 миллиарда долларов).
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