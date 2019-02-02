"Фонтанка": в Петербурге школьница получила сотрясение мозга. По словам девочки, ее ударила учительница

В Санкт-Петербурге ученица школы для детей с ограниченными возможностями здоровья, у которой диагностировали сотрясение мозга, объяснила, что ее ударила учительница. Об этом сообщает "Фонтанка" без указания источника.