По данным издания, помощь врачей понадобилась восьмилетней ученице первого класса школы № 13. У нее диагностировали ушиб лба, сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму.
"По словам ребенка, 31 января около часа дня школьницу ударила учитель продлённого дня", — пишет "Фонтанка".
Руководство школы сообщение пока не прокомментировало. По данным сайта 78.ru, полиция проводит проверку.
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