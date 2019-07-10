"Фонтанка": на подлодке в Арктике загорелся экспериментальный аккумулятор

На сверхсекретном батискафе, который загорелся в Баренцевом море, был установлен литиевый аккумулятор. Новую для подводного флота технологию внедрили в ходе последнего ремонта, пишет "Фонтанка".
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То, что у берегов Североморска взорвалась именно литиевая батарея, "Фонтанке" подтвердили пять структурно между собой не связанных источников. К объемному пожару, по нашим данным, привел тепловой разгон аккумулятора, за которым последовала серия взрывов. Погиб личный состав носовых отсеков. Ударная волна была такой силы, что ее почувствовали на лодке-носителе. Аппарат в момент взрыва находился в процессе стыковки с нею.

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Выжившие задраили центральный отсек, завершили стыковку, заглушили ядерный реактор и эвакуировались на БС-136 "Оренбург". Опасаясь дальнейших взрывов и распространения огня на носитель, экипаж материнской лодки затопил аппарат, именно по этой причине по прибытии на базу в Североморск батискаф был полностью заполнен водой.

Как пояснил "Фонтанке" источник в главкомате ВМФ, помимо атомного реактора на глубоководном аппарате установлены электрические движители. Они используются для точного маневрирования и динамического позиционирования под водой. Подобная меткость важна при стыковке с лодкой-носителем. Эти самые движители запитываются не от реактора, а от аккумуляторной батареи. Общеизвестно, что на подводном флоте эксплуатируют свинцово-кислотные батареи. По данным нашего издания, литиевый аккумулятор был установлен сравнительно недавно. Во всяком случае – точно после упомянутого в открытых источниках ремонта в 2012 году.

По информации собеседников "Фонтанки", ситуация вышла из-под контроля, когда аппарат "крепился" к лодке-носителю. Короткое замыкание в момент стыковки привело к мгновенной разрядке батареи, и ее тепловому разгону. Электрохимические процессы спровоцировали взрыв (по данным другого источника, их было несколько) и самовозгорание.

По словам специалистов, высота форса пламени в момент взрывной разгерметизации батареи такой мощности достигает несколько метров, а обезвреживание литиевой батареи системами объемного химического тушения или водой неэффективно, так как батарея сама выделяет и горючие вещества, и кислород. "Горящую литиевую батарею можно только охлаждать", – пояснили "Фонтанке" на условиях анонимности.

Фонтанка.ру
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