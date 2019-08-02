У чиновницы Натальи Сергуниной, курирующей выборы в Мосгордуму, нашли недвижимость на 92 млн евро (6,5 млрд рублей). Между тем по декларациям она - самая бедная в городской администрации.
Aleksejus Navalnas
© AP / Scanpix

У первого заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной обнаружена недвижимость на 6,5 миллиарда рублей, сообщил в четверг, 1 августа, Фонд борьбы с коррупцией (ФБК). Результаты соответствующего расследования опубликованы на сайте оппозиционера Алексея Навального, который на данный момент отбывает очередные 30 суток ареста за призывы к митингу.

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Как сообщается, Сергунина заработала миллиарды на продаже городской недвижимости фирмам, подконтрольным ее семье. В 2011-2018 годах она, будучи заместителем московского мэра Сергея Собянина по вопросам имущественно-земельных отношений, курировала продажу городской недвижимости. За это время, по информации ФБК, около десятка старинных особняков в центре Москвы были проданы компаниям, бенефициаром которых являлся муж сестры Сергуниной Лазарь Сафаниев. Цена продажи зданий во всех случаях была занижена до минимальной.

Бедная чиновница - богатые родственники

Как выяснили сотрудники Фонда, на месте большинства особняков впоследствии были построены отели. Сейчас близкие родственники Сергуниной являются владельцами элитных квартир и пентхаусов в Москве и дорогих автомобилей. У сестры также есть два ресторана, а у ее супруга - поместье в Австрии.

Куратор выборов в Мосгордуму

Также сообщается, что Сергунина по документам - самый бедный чиновник столичной мэрии. В соответствии с налоговой декларацией, ее единственный источник доходов - зарплата, а из недвижимости она за все время обзавелась только трехкомнатной квартирой в Юго-Западе Москвы.

На сайте Навального также отмечается, что в компетенции Натальи Сергуниной на данный момент находится и проведение выборов в Мосгордуму. Отказ столичного Избиркома регистрировать на выборах независимых кандидатов привел к волне протестов в Москве.

Deutsche Welle
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