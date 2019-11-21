Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) подал в Тверской районный суд Москвы коллективный иск к президенту РФ Владимиру Путину. Об этом сообщил DW в четверг, 21 ноября, руководитель юридического отдела ФБК и представитель истца Вячеслав Гимади. Полный текст документа выложен на сайте фонда.

Как утверждается в заявлении, президент России "как гарант основного закона" обязан выступать "в защиту конституции", но применительно к ФБК эта обязанность "исполнена президентом не была".

По мнению авторов заявления, права истцов были нарушены при расследовании Следственным комитетом (СК) РФ дела об отмывании средств через ФБК. Юристы также напомнили, что президент России осуществляет руководство деятельностью СК.

В свою очередь основатель ФБК, российский оппозиционер Алексей Навальный. призвал "не считать этот иск политическим высказыванием".

Замоскворецкий суд Москвы 1 ноября признал законным решение министерства юстиции РФ о внесении ФБК в реестр "иностранных агентов". По версии следствия, фонду перечислили 140 тыс. рублей два спонсора из США и Испании. Платежи поступили на счета, которые уже были заблокированы в связи с расследованием дела об отмывании денег через ФБК.

Представитель Минюста заявил в суде, что, хотя счета ФБК в момент переводов из-за рубежа были заморожены, фонд мог "выразить возврат и отказ средств юридическими действиями".

Испанский спонсор Роберто Фабио Монда Карденас не объяснил, почему он решил направить деньги ФБК.