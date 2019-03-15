Доля тех, кто полагает, что польза и вред сопоставимы, за четыре года выросла с 15 до 39%. Число респондентов, уверенных, что присоединение нанесло вред, увеличилось с 5 до 7%. При этом 14% говорят об исключительно негативном влиянии аннексии Крыма на экономику страны, 46 процентов респондентов считают, что оно плохо повлияло на международное положение России.
В то же время абсолютное большинство жителей Крыма и "континентальной" России по-прежнему считают присоединение украинского полуострова правильным решением. Согласно опубликованному накануне опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 89% жителей Крыма сегодня бы вновь проголосовали за "воссоединение с Россией".
Референдум о присоединении к России прошел в Крыму 16 марта 2014 года в нарушение законодательства Украины и после того, как основные объекты полуострова были взяты под контроль российскими войсками. Украина и международное сообщество не признают этот референдум и его итоги и называют действия России – аннексией украинского полуострова.
Тогда же, в марте 2014 года США, Евросоюз и ряд стран Запада ввели санкции в отношении России. Эти меры предусматривали замораживание активов и введение визовых ограничений для ряда официальных лиц России, а также запрет компаниям стран, наложивших санкции, поддерживать деловые отношения с россиянами, включенными в санкционные списки. Ограничения продлевают каждые полгода. Санкционные списки периодически пополняются и уточняются.
По данным министерства экономического развития, ущерб России от торговых ограничений со стороны других стран в 2018 году составил 6,3 миллиарда долларов.
Согласно трехлетнему бюджету аннексированного Россией Крыма, в 2018 году объем безвозмездных перечислений в бюджет региона составил почти 130 миллиардов рублей. В 2019 году Крым получит из российского бюджета 143 млрд, а в 2020-м – 150 млрд рублей.
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