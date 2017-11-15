Дмитрий Уткин, полный тезка главы так называемой частной военной компании Вагнера, предположительно участвовавшей в боевых действиях в Сирии, возглавил компанию "Конкорд" ресторатора Евгения Пригожина.
Jevgenijus Prigožinas
© Vida Press

Принадлежащие "Конкорду" компании - главные поставщики питания в московские школы и в Кремль. Самого Пригожина - знакомого российского президента - СМИ называют "поваром Путина".

Из базы данных "СПАРК-Интерфакс" следует, что Уткин стал новым гендиректором фирмы "Конкорд менеджмент и консалтинг". Эта компания управляет ресторанным бизнесом Пригожина.

Уткин - полный тезка главы неофициального военного объединения "ЧВК Вагнера". Фактически оно ведет свою деятельность вне закона, так как в России военные могут работать только на государство, а закона о частных военных компаниях нет.

Источник агентства РБК в окружении Пригожина подтвердил, что новый менеджер ресторанного бизнеса является тем самым предполагаемым руководителем ЧВК с позывным Вагнер.

Агентству РБК представитель Пригожина заявил, что тот никакой информацией о ЧВК не обладает. "Евгений Викторович просил передать, что крайне удивлен самим фактом существования данной компании и не имеет к ее деятельности никакого отношения", - цитирует издание слова представителя бизнесмена.

По данным петербургского издания "Фонтанка" и РБК, "ЧВК Вагнера" организовывала военные экспедиции в Сирию (ЧВК воевала на стороне правительства Башара Асада) и в Донбасс (бойцы ЧВК воевали на стороне самопровозглашенных "народных республик").

В декабре 2016 года Уткин присутствовал в Кремле на приеме по случаю Дня Героев Отечества, в котором участвовал президент России Владимир Путин.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков после говорил журналистам, что Уткин - кавалер ордена Мужества и представлял на мероприятии в Кремле Новгородскую область. При этом он добавил, что не знает, за что Уткин был удостоен ордена.

Уткин и Пригожин, судя по данным "Фонтанки", знакомы не первый год. Издание писало летом 2016 года, что в течение последних двух лет Вагнер передвигался по России в сопровождении людей, работающих на петербургского ресторатора Евгения Пригожина.

Утверждалось, что в окружении командира ЧВК есть руководитель службы безопасности одной из компаний Пригожина Евгений Гуляев.

С 2017 года, по данным той же "Фонтанки", финансирование кампании Вагнера и ее снабжение оружием осуществлялось за счет сирийской стороны и сопровождалось "постоянными задержками платежей и спорами об их размере".

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