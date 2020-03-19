Доставку питания в московскую больницу на Комунарке, куда помещают пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию, осуществляет компания АВК, которую связывают с Евгением Пригожиным. Об этом в среду, 18 марта, сообщили "Открытые медиа", обнаружившие контракт с АВК "на оказание услуг по организации готового питания в индивидуальных упаковках" на официальном сайте госзакупок.

Как следует из описания контракта, договор на общую сумму 15,1 млн рублей был заключен еще второго марта. В соответствии с ним, АВК поставляет еду в больницу с 5 марта по 5 июня 2020 года. Конкурс на контракт не проводился - он был заключен с единственным поставщиком. Основанием для выбора такого способа заключения контракта в документации называется закупка "вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера", когда применение "иных способов определения поставщика, требующих затрат времени, нецелесообразно".

Один из пациентов больницы на Коммунарке подтвердил "Открытым медиа", что питание в больницу поставляет фирма АВК.

Российский бизнесмен Евгений Пригожин известен как владелец сети ресторанов в Санкт-Петербурге. СМИ также считают его доверенным лицом российского президента Владимира Путина. О связи АВК и Пригожина ранее писали издания РБК, Baza и сетевой журнал Vademecum.