Финская Neste продает розничный бизнес в России

Финская корпорация Neste продает розничный бизнес в России российской компании "Татнефть". Соответствующее соглашение подписано в пятницу, 5 июля. Речь идет о продаже 75 АЗС и терминала в Санкт-Петербурге, говорится в пресс-релизе Neste. По условиям отдельного соглашения, сеть заправок будет работать под брендом Neste до пяти лет после продажи "Татнефти". Цена сделки останется конфиденциальной.

Продажа российского бизнеса позволит Neste "сосредоточиться на стратегических приоритетах", подчеркнул президент корпорации Питер Ванакер. В их числе он назвал развитие бизнеса в самой Финляндии и странах Балтии, где присутствует более тысячи АЗС Neste.

Сделка с Neste отвечает целям "Транснефти"

Северо-западный регион России, где представлен российский бизнес Neste, является одним из приоритетных для "Татнефти", заявил ее гендиректор Наиль Маганов. По его словам, приобретение сети АЗС и терминала соответствует целям российской компании довести продажу производимого топлива на внутреннем рынке до 50 процентов.

Стороны намерены завершить сделку к концу 2019 года. Она должна получить одобрение Федеральной антимонопольной службы РФ.