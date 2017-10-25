"Для Путина нехарактерно такое заметное уклонение от участия в годовщине памятного исторического события: в период его президентства история стала особо значимым идеологическим инструментом укрепления национального единства и обеспечения общественной поддержки", - отмечает автор статьи.

Андрей Колесников, политолог Московского центра Карнеги, говорит, что активное использование Кремлем истории удобно для легитимации режима Путина. "Элиты и пропутинское большинство идентифицируют себя с этим и делают это с помощью прошлого, по принципу "кто мы такие и откуда", - говорит он.

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"Со времен распада СССР в 1991 году Россия искала ответы на эти вопросы. Для многих других бывших советских республик, у власти в которых находились не русские, а представители других этнических групп, получение независимости само по себе было основательной базой национальной идентичности. Но в глазах многих граждан Российской Федерации в тот день, когда их страна стала независимой, они потеряли больше, чем получили: империю, статус мировой державы, государство, которым их десятилетиями учили гордиться", - пишет издание.

"Именно поэтому использование истории в политических целях приобрело такую важность: необходимы определенные герои, вдохновляющие народ, версии событий, которые могут способствовать примирению в обществе, - отмечает Колесников. - Революция 1917 года бесполезна в этом отношении, потому что главные вопросы, имевшие значение тогда, утратили его сегодня".

"Отвращение Путина к беспорядкам 1917 года отражает его более общую обеспокоенность революционным брожением, сформировавшую его взгляды", - пишет Хилле, напоминая, что Путин гордится восстановлением стабильности после бурных 1990-х годов и с подозрением относится к попыткам смены режима в любой стране.

В то же время в 2005 году он, как хорошо известно, назвал распад Советского Союза "величайшей геополитической катастрофой столетия", напоминает она.

Новые исследования, проведенные накануне столетней годовщины революции, показывают, что эта кажущаяся противоречивой позиция российского президента прекрасно вписывается в среднестатистические представления, отмечает автор.

По данным прошлогоднего опроса ВЦИОМ, 45% респондентов сочли, что Октябрьская революция отражала волю российского народа, а 43% с этим не согласились.

"Гражданская война давно закончилась, но дискуссия о ней - нет", - говорит генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.