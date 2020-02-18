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Фильм Юрия Дудя "ВИЧ в России — эпидемия, про которую не говорят", опубликованный на прошлой неделе на канале журналиста в YouTube, получил широкий общественный резонанс. Россияне после выхода фильма стали массово скупать в аптеках экспресс-тесты, а в Госдуме посчитали, что эпидемия ВИЧ в России представляет гораздо более реальную угрозу, чем вспышка коронавируса.
ŽIV
ŽIV
© Shutterstock

Фильм Дудя вышел на YouTube-канале журналиста 11 февраля. По словам автора, он хотел рассказать людям, в первую очередь — молодежи, о заболевании и его профилактике, а также о дискриминации, с которой сталкиваются ВИЧ-положительные россияне. В фильме приводятся статистические данные, согласно которым в России живут более 1 млн ВИЧ-инфицированных.

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Фильм собрал 13,3 млн просмотров и вызвал большой общественный резонанс, в том числе в Госдуме. Так, глава Счетной палаты Алексей Кудрин после выхода фильма пообещал проверить эффективность мер по организации медицинской помощи ВИЧ-инфицированным в России, сообщает "Газета.ру".

"Юрий Дудь снял нужный фильм об эпидемии ВИЧ в России. Уже инфицировано более 1 миллиона. В 2018 году от СПИДа умерло 37 тысяч человек. В среднем по 100 человек в день", — написал Кудрин в Twitter.


Политик сравнил эти данные с числом заболевших коронавирусом и заявил, что проблема ВИЧ может нести гораздо большую угрозу.

Замглавы Минздрава РФ Олег Салагай добавил, что фильм Дудя получился полезным. Он отметил, что журналист предоставил много важной информации о ВИЧ, что "может побудить людей провериться и получить необходимое лечение".

Фильм заставил многих задуматься о проблемах ВИЧ-инфекции и риске заразиться — спрос на экспресс-тесты в аптеках страны после публикации Дудя вырос несколько раз, сообщает РБК со ссылкой на "Ведомости". Так, по данным газеты, спрос на тесты в аптеках "Неофарм" и "Столички" 11 февраля вырос в девять раз, а в "Инвитро" число заказанных тестов с 10 по 15 февраля выросло на 12% по всей стране и на 15% — по Москве и Подмосковью.

Гениральный директор интернет-аптеки eapteka.ru Антон Буздалин рассказал газете, что у них экспресс-тесты на ВИЧ закончились в первые несколько часов после публикации фильма. По его словам, пользователи онлайн-аптеки обычно делают около 35 запросов в день по тестам на ВИЧ, с 11 по 13 февраля их было более тысячи.

rus.DELFI.lv
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