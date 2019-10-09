Фигурант "московского дела" Иван Подкопаев отказался от признательных показаний

"Я изменил свою позицию. Буду действовать в соответствии с новыми
заявлениями. Свои действия не считаю преступлением и прошу суд вынести оправдательный приговор", — заявил Подкопаев в суде 9 октября.
Он отдельно ответил на вопрос адвоката Алексея Чернышева и подчеркнул, что не считает себя виновным.
25-летний Подкопаев, компьютерный техник по профессии, был первым фигурантом "московского дела", который получил реальный срок. Приговор ему был вынесен 3 сентября, еще до того, как "дело о массовых беспорядках" начало разваливаться. Перед этим Подкопаев признал вину и попросил о суде в особом порядке без исследования доказательств его преступления.
Согласно обвинениям из его уголовного дела, "в ходе акции 27 августа Подкопаев, скрыв лицо под балаклавой, распылил агрессивное химическое вещество в лица сотрудников полиции и военнослужащих Росгвардии". В результате двум пострадавшим военнослужащим, получившим химический ожог слизистой обоих глаз, потребовалась медицинская помощь, — утверждается в материалах дела.
Мать Подкопаева в интервью Настоящему Времени заявила, что ее сын действительно имел при себе баллончик, но он предназначался "не для нацгвардейцев, не для полиции", а для диких собак.
"Он живет в поселке, где с автобуса надо пройти через лес. Там действительно злые собаки", — рассказала она.
Также она сказала, что Иван мог признать вину, потому что "он человек совестливый".
"Но мне до последнего казалось, что это не он на видео. Может быть, было какое-то давление", — предположила она.
Подкопаев после вынесения ему приговора отказался от адвоката Николая Фомина и попросил суд допустить к защите своего отца Романа Подкопаева.
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