Адвокат активиста Максим Пашков сообщил в Telegram, что защите неизвестно его местонахождение. "Айдар сказал, что его очень подкосил приговор по Котову. Это - как я понял - и стало точкой невозврата. У каждого своя судьба. И я его понимаю: огрести двушку за пустую бутылку не хочется", - пишет адвокат.

Губайдулин подтвердил The Insider и "Новая газета", что на его решение уехать повлияло задержание новых фигурантов по делу о "беспорядках", суд над Константином Котовым, которому оставили в силе приговор в четыре года колонии по обвинению в неоднократном нарушении правил проведения митинга (ст. 212.1 УК), и продление меры пресечения Самариддину Раджабову и Егору Жукову.

"Власть показала, что мне не стоит рассчитывать ни на что хорошее. Я не вернусь, пока власть в России не сменится. Мое местонахождение - одна хорошая европейская страна", - сказал Губайдулин. "Я люблю всех вас, я люблю Москву и Россию, и любой, кто меня знает, скажет, что я всегда был патриотом. Я хочу сказать всем вам большое спасибо за все, что вы сделали. Россия обязательно будет свободной, и я буду прилагать все силы для этого", - написал он в Facebook.

Губадйлин обвиняется в том, что на митинге 27 июля бросил пластиковую бутылку в сторону силовиков, но ни в кого не попал. До недавнего времени следствие настаивало, что бутылка была не пустая. Изначально ему вменялось участие в "массовых беспорядках" (ч. 2 ст. 212 УК), затем более мягкое "покушение на насилие" против представителя власти (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 318 УК). На этой неделе обвинение переквалифицировали в "угрозу применения насилия" (ч. 1 ст. 318 УК).