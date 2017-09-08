Фигурант "Болотного дела" Непомнящих покинул Россию

"Непомнящих приземлился в аэропорту Праги. В дальнейшем бывший политзаключенный отправится на учебу в США", - сообщается на странице фонда "Общественный вердикт" в Facebook.
Иван Непомнящих был осужден 23 декабря 2015 года: Замоскворецкий суд Москвы признал его виновным в участии в массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителя власти. По версии следствия, во время акции протеста на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года Непомнящих пытался воспрепятствовать задержанию "агрессивно настроенных граждан" и несколько раз ударил руками и зонтом полицейских Виктора Колмакова и Евгения Гаврилова.
Решение об административном надзоре после освобождения было обжаловано
Активист был приговорен к 2,5 годам лишения свободы и отбыл срок в исправительно-трудовой колонии ИК-1 в Ярославской области. Непомнящих вышел на свободу 24 августа 2017 года.
Между тем 3 июля администрация ИК-1 обратилась в Заволжский райсуд с представлением о назначении Непомнящих трех лет административного надзора после выхода из колонии. В конце июля представление удовлетворили. При этом было нарушено право политзека на защиту - слушания прошли без участия как Непомнящих, так и его адвоката. Поэтому адвокат активиста Ирина Бирюкова обжаловала установление надзора в Ярославском облсуде. Рассмотрение жалобы было назначено на 8 сентября.
"Мы с Иваном, еще когда он отбывал наказание, этот вариант обсуждали, - прокомментировала изданию "ОВД-Инфо" отъезд подзащитного Бирюкова. - Последние три дня вообще были как каторга. Постоянно на связи, чуть ли не каждый шаг обсуждали. С момента приезда в аэропорт до отлета все время были на связи. Хоть руки трясутся, и вряд ли засну (а завтра суд его по надзору), но я очень рада!".
Чтобы выяснить, как поднадзорному активисту удалось покинуть территорию России, DW также обратилась с запросом в фонд "Общественный вердикт". Как уточнили в фонде, решение Заволжского районного суда Ярославля об установлении административного надзора не вступило в силу, поскольку рассмотрение апелляционной жалобы должно пройти сегодня, 8 сентября. "На настоящий момент , соответственно, никаких ограничений, в том числе на выезд из страны, пока не установлено", говорится в ответе.
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