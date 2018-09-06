Живущая в Омске гражданка Казахстана Любовь Калугина с 2012 года ведет два сообщества во "ВКонтакте" — Proud of being a womyn и "Твоя ужасная леди". В описании первого сказано, что это "радикально-феминистская группа для критики, дискуссий и обличения". В правилах второго говорится: "Равноправия полов у нас нет. Мы живем в патриархальном мире. Да, получше, чем женщины в арабских странах, но все равно нехило угнетены".
Феминистку из Омска обвинили в экстремизме
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Калугина рассказывала "Медиазоне" о своих взглядах: "В официальные феминистские группировки я не вхожу […] Я считаю, что женщины — это люди. Без всяких но, без всяких мифических недостатков, которые им приписывают, и без всяких дополнительных обязанностей, которые на них навешивают. Что женщины достойны абсолютно полноценной, интересной, комфортной и безопасной жизни, которой, к сожалению, у них пока еще нет ни в одной стране, несмотря на конституционное равенство полов".

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Весной 2017 года на Калугину написали заявление в правоохранительные органы. В апреле к ней пришел человек, который представился "сотрудником отдела миграции" полиции. Однако вопросы он задавал не о гражданстве, а о ее страницах во "ВКонтакте". В ходе беседы он дал понять, что расспрашивал о взглядах Калугиной ее знакомых.

В июле 2017 года активистку вызвали в центр по противодействию экстремизму полиции Омска и заявили, что на нее написал заявление 31-летний житель Биробиджана (имя этого человека не разглашается); его, "как представителя социальной группы „мужчины“" оскорбили 12 постов в сообществах Калугиной.

Активистку попросили написать объяснительную, в которой она признала, что действительно ведет эти страницы, и отпустили. Через год, в августе 2018 года, Калугину вызвали на допрос в СК, где сообщили, что проверка 12 постов по заявлению жителя Биробиджана все еще продолжается.

Калугина говорит, что все эти записи — "шутки и разборки" между феминистками. К двум постам, по ее словам, она вообще не имеет отношения. Еще один пост — это демотиватор с героиней сатирического телесериала конца 1990-х "Каламбур" и подписью "Бей мужло — спасай Россию".

В другом посте его автор желала "сдохнуть от рака простаты" тем, у кого есть дрель. Калугина поясняла, что этот пост был посвящен соседу, который сверлил стены и мешал жильцам. В других записях девушка критиковала статьи в других феминистских сообществах, поздравляла женщин с Новым годом и желала им "мира без мужчин". Эти записи не удалены, Калугина сказала "Медузе", что сделает это только в том случае, если их признают экстремистскими.

5 сентября 2018 года Следственный комитет возбудил против Калугиной уголовное дело по статье 282 УК РФ. На 6 сентября Калугину и ее адвоката Юлию Воронину вызвали на допрос — знакомиться с материалами дела.

Уже начинается общественная кампания в защиту Калугиной. Общество "Мемориал" оплатит работу ее адвоката. В заявлении аналитического центра "Сова", который мониторит применение антиэкстремистского законодательства, говорится: "Реагируя на агрессивную риторику, присущую радикально-феминистскому движению как субкультуре, правоохранительным органам следует принимать во внимание, что общественная опасность этих высказываний невысока, поскольку в настоящее время за ними […] нет никакой традиции реального применения насилия". В "Сове" считают, что "во избежание эскалации ситуации" будет достаточно удалить "агрессивный контент". Петицию в защиту Калугиной на сайте Change.org к вечеру 5 сентября подписало почти 7 тысяч человек.

Калугина не считает себя виновной. "Я однозначно ни в чем не буду каяться, потому что каяться мне не в чем, — сказала она „Медузе“. — Большинство материала — это просто шуточки, где мужчины почти не упоминаются, а в целом мои утверждения — не преступления. Это моя свобода слова. Любые посты феминисток, даже самые резкие, являются ответом на в двадцать раз большую агрессию со стороны женоненавистнических ресурсов".

Калугина рассказала, что, по ее данным, обвинение строится на лингвистической экспертизе, которую "сделал некомпетентный человек" — и она намерена добиваться проведения альтернативной. "Будем стараться не довести [дело] до суда, хотя это и сложно — в таком явно политизированном деле", — сказала она.

Медуза
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