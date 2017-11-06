Заместитель главного редактора российской радиостанции «Эхо Москвы» Татьяна Фельгенгауэр вернулась в эфир после того, как ее выписали из больницы после нападения. Журналистка стала гостем программы «Утренний разворот», который провели Александр Плющев и Ирина Меркулова.
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Журналистка рассказала, что чувствует себя «гораздо лучше, и все по-тихонечку заживает».

«Конечно, нужно набраться терпения, потому что будет длинный период реабилитации. У меня была очень тяжелая операция и очень серьезное повреждение», — сказала Фельгенгауэр, добавив, что если ее врач узнает, что она пришла на радио, он «ее убьет», так как говорить ей пока нельзя. Журналистка пообещала, что к Новому году будет «как новенькая».

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Фельгенгауэр добавила, что «очень жестко» ограничивается от информации, которую публикуют в СМИ о нападении на нее. Как рассказала журналистка, сейчас она не читает новости в интернете, практически не открывает твиттер, а только смотрит телевизор и заходит в фейсбук, где у нее закрытый аккаунт.

2 ноября Фельгенгауэр выписали из больцы. Ее госпитализировали 23 октября после того, как гражданин Израиля Борис гриц ударил ее ножом в горло в редакции «Эха Москвы». Фельгенгауэр отвезли в НИИ имени Склифосовского и прооперировали.

СК завел в отношении Грица уголовное дело по статье 105 УК РФ (Покушение на убийство). Гриц утверждает, что у него с Фельгенгауэр на протяжении нескольких лет был «телепатический контакт», и ведущая «изводила» его. Пресненский суд Москвы отправил Грица под арест на два месяца.

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов дал показания в СК по делу о покушении на Фельгенгауэр. Он рассказал о поступавших в ее адрес угрозах, а также призвал проверить версию о возможном участии в нападении подстрекателей.

Телеканал "Дождь"
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