Журналистка рассказала, что чувствует себя «гораздо лучше, и все по-тихонечку заживает».
«Конечно, нужно набраться терпения, потому что будет длинный период реабилитации. У меня была очень тяжелая операция и очень серьезное повреждение», — сказала Фельгенгауэр, добавив, что если ее врач узнает, что она пришла на радио, он «ее убьет», так как говорить ей пока нельзя. Журналистка пообещала, что к Новому году будет «как новенькая».
Фельгенгауэр добавила, что «очень жестко» ограничивается от информации, которую публикуют в СМИ о нападении на нее. Как рассказала журналистка, сейчас она не читает новости в интернете, практически не открывает твиттер, а только смотрит телевизор и заходит в фейсбук, где у нее закрытый аккаунт.
2 ноября Фельгенгауэр выписали из больцы. Ее госпитализировали 23 октября после того, как гражданин Израиля Борис гриц ударил ее ножом в горло в редакции «Эха Москвы». Фельгенгауэр отвезли в НИИ имени Склифосовского и прооперировали.
СК завел в отношении Грица уголовное дело по статье 105 УК РФ (Покушение на убийство). Гриц утверждает, что у него с Фельгенгауэр на протяжении нескольких лет был «телепатический контакт», и ведущая «изводила» его. Пресненский суд Москвы отправил Грица под арест на два месяца.
Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов дал показания в СК по делу о покушении на Фельгенгауэр. Он рассказал о поступавших в ее адрес угрозах, а также призвал проверить версию о возможном участии в нападении подстрекателей.
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