На транзитный счет Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционера Алексея Навального снова были переведены деньги из США. На этот раз речь идет о ста долларах, которые были перечислены из Флориды спустя один день после того, как ФБК подал документы в Минюст с просьбой провести внеплановую проверку с целью добиться исключения организации из списка "иностранных агентов". Об этом сообщает в среду, 11 декабря, онлайн-издание "МБХ медиа".

Как рассказал изданию руководитель юридического отдела ФБК Вячеслав Гимальди, платеж поступил от компании Ace Trans Inc., однако не был принят, поскольку был отправлен на рублевый счет. "Рублевый счет - это единственный счет ФБК, у нас нет счетов в другой валюте. Данный платеж нам просто не зачислен. Банк предложил нам открыть долларовый счет или не предпринимать никаких действий, и тогда деньги вернут отправителю", - цитирует "МБХ медиа" Гимальди.

В ФБК "абсолютно уверены" в отсутствии иностранного финансирования

Минюст РФ включил ФБК в реестр "иноагентов" 9 октября. Причиной стали два транша из Испании и один из США на общую сумму более 140 тысяч рублей, заявили в министерстве. В свою очередь основатель фонда Алексей Навальный в интервью DW подчеркнул, что в ФБК "абсолютно уверены" в отсутствии иностранного финансирования, потому что очень много "времени и сил потратили, чтобы никогда не получать ни одной копейки из-за границы".