На транзитный счет Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционера Алексея Навального снова были переведены деньги из США. На этот раз речь идет о ста долларах, которые были перечислены из Флориды спустя один день после того, как ФБК подал документы в Минюст с просьбой провести внеплановую проверку с целью добиться исключения организации из списка "иностранных агентов". Об этом сообщает в среду, 11 декабря, онлайн-издание "МБХ медиа".
Как рассказал изданию руководитель юридического отдела ФБК Вячеслав Гимальди, платеж поступил от компании Ace Trans Inc., однако не был принят, поскольку был отправлен на рублевый счет. "Рублевый счет - это единственный счет ФБК, у нас нет счетов в другой валюте. Данный платеж нам просто не зачислен. Банк предложил нам открыть долларовый счет или не предпринимать никаких действий, и тогда деньги вернут отправителю", - цитирует "МБХ медиа" Гимальди.
В ФБК "абсолютно уверены" в отсутствии иностранного финансирования
Минюст РФ включил ФБК в реестр "иноагентов" 9 октября. Причиной стали два транша из Испании и один из США на общую сумму более 140 тысяч рублей, заявили в министерстве. В свою очередь основатель фонда Алексей Навальный в интервью DW подчеркнул, что в ФБК "абсолютно уверены" в отсутствии иностранного финансирования, потому что очень много "времени и сил потратили, чтобы никогда не получать ни одной копейки из-за границы".
"Естественно, нас взбесило то, что они без каких-то доказательств взяли и объявили нас (@fbkinfo) иностранными агентами. Очевидно, что после успешного выступления на выборах Путин просто боится, что наша организация осложнит ему выборы <…>", - говорит Алексей Навальный/@navalny pic.twitter.com/3aomwhLdNW— DW на русском (@dw_russian) October 9, 2019
Иван Голунов подал в ФСБ заявление на избивших его полицейских
Журналист Иван Голунов просит зарегистрировать...
"Мы не нарочно": глава Первого канала признал ошибкой сюжет об украинском истребителе, якобы сбившем малайзийский Boeing (31)
Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст...
В Екатеринбурге раздаются взрывы в горящем здании Уральского завода лакокрасочных изделий
В Екатеринбурге загорелось здание Уральского завода...
ВИДЕО | Сакральный поход якутского шамана на Кремль вновь прервали сотрудники ФСБ (3)
Якутского шамана Александра Габышева, возобновившего...
TOP новостей
Президент Литвы: не надо больше обманывать себя в вопросе России (417)
По словам президента Литвы Гитанаса Науседы , нельзя...
Генеральный прокурор подал в суд на Литовское государство (27)
Генеральный прокурор Эвалдас Пашилис подал в суд на...
Мать-одиночка работала на двух работах, а когда ей понадобилась помощь, оказалась "слишком богатой" (81)
"Я одна воспитывала детей, работала на двух работах, и...
Профессор Ландсбергис: у России были хорошие возможности, но она их лишилась (98)
Первый фактический глава независимой Литвы Витаутас...
Сюрприз для вильнюсских водителей: радары на Западной объездной дороге работают в новом режиме (13)
Водители, которые уже привыкли к устоявшемуся порядку...