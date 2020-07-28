ФБК дважды за сутки оштрафовали на 300 тысяч рублей

Симоновский суд Москвы два раза за вторник, 28 июля, дважды оштрафовал созданный оппозиционным политиком Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) на 300 тысяч рублей по статье о нарушении закона об иностранных агентах. Как сообщил корреспондент "МБХ медиа" из зала суда, первый штраф был наложен за отсутствие маркировки "иностранный агент" в YouTube-канале "Навальный Live". При этом суд не принял во внимание заявление юриста фонда Александра Помазуева, что "ФБК никакой информации на канале "Навальный Live" не размещает", а сам канал "финансируется из других источников".

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Второй штраф был наложен за то, что ФБК не стал добровольно регистрироваться как иностранный агент.

Странные спонсорские пожертвования

Осенью 2019 года Минюст внес ФБК в реестр иностранных агентов из-за "попыток влияния на органы госвласти", а также "иностранное финансирование". Фонду якобы перечислили 140 тысяч рублей два спонсора из США и Испании. При этом спонсор из США оказался россиянином, а испанский жертвователь не смог не только объяснить свой шаг, но даже выговорить название организации, которой он переводил деньги.

После этого на ФБК и его директора Ивана Жданова составили несколько административных протоколов о нарушении закона об иностранных агентах.

Число поддерживающих ФБК удвоилось

20 июля 2020 года Навальный объявил, что вынужден закрыть Фонд борьбы с коррупцией и создать новое юридическое лицо. Такое решение, по его словам, было принято после того, как суд обязал ФБК, Навального и юриста фонда Любовь Соболь выплатить в общей сложности 88 млн рублей по проигранному иску компании "Московский школьник", связанной с Евгением Пригожиным, который считается одним из приближенных президента России Владимира Путина.

В новом обращении, опубликованном на сайте Навального 28 июля, оппозиционный политик отметил, что число поддерживающих ФБК россиян возросло. "Неделю назад у нас было 7607 подписок на ежемесячное пожертвование (средний размер 615 рублей), - указал политик, добавив, что сейчас их стало, - 15 626 человек со средним пожертвованием 485 рублей.