Кандидат в президенты России Ксения Собчак приехала в Чечню, чтобы провести одиночный пикет в защиту главы чеченского "Мемориала" Оюба Титиева, а также - уже в закрытом режиме - встретиться с местными избирателями.
Ksenija Sobčak
© RIA/Scanpix

В своем выступлении во время пикета Собчак заявила: "Мне кажется, сегодня крайне важно показать, что мы не боимся. Что справедливый суд должен работать по всей Росси - в том числе и в Чечне". Она также подчеркнула, что в рамках предвыборной программы для нее особенно важна борьба за права политзаключенных.

После пикета в центре Грозного Собчак окружили негативно настроенные жители города. Они кричали "езжай домой", так как, по их мнению, Собчак приехала в Чечню "не с добрыми намерениями".

Правозащитника Оюба Титиева задержали в Чечне 9 января. В его машине нашли пакет с веществом "со специфическим запахом марихуаны". На Титиева завели уголовное дело о хранении наркотиков.

Сам Титиев вину отрицает, а в "Мемориале" уверены: наркотики подбросили, а дело завели, чтобы оказать давление на правозащитников в Чечне и на Северном Кавказе в целом.

Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов заявил, что сотрудники МВД "кровно заинтересованы в максимально объективном расследовании дела, установлении истины".

"Как правозащитника его [Титиева] почти не знают. В Чечне есть много правозащитников, которые открыто высказывали своё мнение и которое не всегда соответствует официальному, но никто им не угрожает. Также никому и в голову не приходит угрожать "Мемориалу" и его сотрудникам", - сказал Каримов.

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