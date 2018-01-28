В своем выступлении во время пикета Собчак заявила: "Мне кажется, сегодня крайне важно показать, что мы не боимся. Что справедливый суд должен работать по всей Росси - в том числе и в Чечне". Она также подчеркнула, что в рамках предвыборной программы для нее особенно важна борьба за права политзаключенных.
После пикета в центре Грозного Собчак окружили негативно настроенные жители города. Они кричали "езжай домой", так как, по их мнению, Собчак приехала в Чечню "не с добрыми намерениями".
Правозащитника Оюба Титиева задержали в Чечне 9 января. В его машине нашли пакет с веществом "со специфическим запахом марихуаны". На Титиева завели уголовное дело о хранении наркотиков.
Сам Титиев вину отрицает, а в "Мемориале" уверены: наркотики подбросили, а дело завели, чтобы оказать давление на правозащитников в Чечне и на Северном Кавказе в целом.
Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов заявил, что сотрудники МВД "кровно заинтересованы в максимально объективном расследовании дела, установлении истины".
"Как правозащитника его [Титиева] почти не знают. В Чечне есть много правозащитников, которые открыто высказывали своё мнение и которое не всегда соответствует официальному, но никто им не угрожает. Также никому и в голову не приходит угрожать "Мемориалу" и его сотрудникам", - сказал Каримов.
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