Здания проверяют кинологи и представители оперативных служб города.
Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что эвакуации прошли в префектуре Юго-Западного административного округа (ЮЗАО), в управе по району Коптево и в здании префектуры Западного административного округа (ЗАО).
При этом первый заместитель префекта ЮЗАО Москвы Елена Ломова заявила РБК, что вместе с коллегами находится на рабочем месте. В пресс-службе префектуры ЗАО агентству «Москва» подтвердили информацию об эвакуации.
«Поступило сообщение. Мы все эвакуированы. Прибыли спецмашины МЧС, которые дежурят около префектуры, кинологи, сотрудники полиции, скорая. Идет проверка здания», — заявили в пресс-службе.
В Чебоксарах также началась эвакуация, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. По словам источника, «эвакуация идет везде», в правоохранительные органы поступили звонки о минировании торговых центров и административных зданий. Он подчеркнул, что проверяется около десятка объектов.
Накануне в Москве эвакуировали около девяти тысяч человек из более чем десяти торговых центров. Звонки о минировании в торговых центрах «МЕГА» в Химках и Теплом Стане, «Охотный ряд», «Хорошо!», «Рио» на Ленинском проспекте и «Океании» на Кутузовском поступили в полицию 17 сентября. После проверки информация об угрозе взрыва не подтвердилась.
В выходные 16 и 17 сентября в России эвакуировали более 22 тысяч человек из-за угрозы взрыва. Массовые эвакуации начались в разных регионах страны 11 сентября. РИА Новости, ссылаясь на источник в правоохранительных органах писало, что анонимные звонки с информацией о бомбах поступали из-за границы. По мнению источника, они связаны с деятельностью террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России).
В ФСБ информацию не опровергли, но комментировать не стали. Другие ведомства также не комментируют ситуацию. Сотрудник пресс-службы одного из ведомств рассказал «Ведомостям», что ФСБ запретила комментировать эвакуации, чтобы не нагнетать панику.
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