20 сентября Bellingcat и The Insider опубликовали вторую часть своего расследования о предполагаемых сотрудниках ГРУ Александре Петрове и Руслане Боширове, которых Великобритания обвиняет в покушении на Скрипалей — и которые утверждают, что занимаются бизнесом и ездили в Англию как туристы.
Skripalių apnuodijimu kaltinami du rusai
© AFP / Scanpix

Расследователи сообщили, что номера загранпаспортов у Боширова с Петровым и у некоторых других предполагаемых сотрудников ГРУ похожи и отличаются лишь последними цифрами.

В публикации был приведен один пример: Эдуард Широков (Шишмаков), которого Черногория обвиняет по делу о попытке переворота в 2016 году. "Если у них номера заканчиваются на 294 и 297, то у другого ранее засвеченного ГРУшника Эдуарда Широкова (Шишмакова) — тот же номер паспорта, но с окончанием 323, то есть с разницей в 25 и 28 выданных паспортов соответственно", — писал The Insider, предположив, что "сотрудники ГРУ и правда получают паспорта особой серии".

Статьи по теме:
СМИ: Петрова и Боширова арестовали в Нидерландах за попытку атаки на лабораторию  (43)
Песков: обвинения России в лживости Петрова и Боширова абсурдны  (10)

22 сентября "Фонтанка" рассказала о результатах собственного изучения этих данных. Издание поискало в различных базах людей, паспорта которым, судя по номерам, выдало то же подразделение ФМС немного раньше или немного позже Боширова и Петрова. Оказалось, что некоторые из них в разных документах указывали в качестве своего домашнего адреса адрес Хорошевское шоссе, 76б, рядом со штаб-квартирой ГРУ в Москве.

"Фонтанка" пишет, что адрес принадлежит непосредственно штаб-квартире ГРУ, однако, согласно ЕГРЮЛ, по нему расположены несколько войсковых частей, в том числе часть № 45807, командир которой — глава ГРУ Игорь Коробов. Согласно закону "О статусе военнослужащих", военнослужащие могут регистрироваться по адресу своих воинских частей.

Адрес Хорошевское шоссе, 76б указан в материалах судебных приставов об автомобильных штрафах, выписанных людям по фамилии Крымский и Андреев, у которых номера паспортов отличаются от Боширова и Петрова на одну цифру. Как выяснило издание, Андреев, как и Эдуард Широков, осенью 2016 года летал в Белград (в октябре Черногория объявила о предотвращении попытки переворота). Вместе с ним туда летал человек по фамилии Потемкин — он тоже указал адрес ГРУ при покупке участка в Подмосковье и машины.

"Фонтанке" удалось поговорить с Александром Поляковым — человеком, чей номер паспорта также находится в этом диапазоне и который также указал Хорошевское шоссе, 76б в качестве своего адреса в разных документах. Вот несколько фрагментов из интервью "Фонтанки" с ним:

— Александр Евгеньевич, вы работаете в разведке?

— Вы что, с ума сошли, что ли? <…>

— Вы ведь указывали местом жительства Хорошевское шоссе?

— Было такое, да.

— А это штаб-квартира ГРУ.

— Так, и чего? Я уже давно пенсионер. Вы можете это увидеть по моему возрасту, я 1961 года рождения. <…>

— У вас есть заграничный паспорт 65-й серии, оформленный в 2016 году. Номер очень близок к Боширову и Петрову. Вы персонально подавали документы в отдел УФМС по Северному административному округу Москвы?

— Да, конечно. Пришел, подал заявление, получил. В частном порядке, как любой нормальный гражданин.

— Как можно объяснить, что с вашим паспортом соседствуют документы других лиц, которые по-прежнему указывают местом жительства Хорошевское шоссе, 76б?

— Ну я-то откуда это знаю.

"Фонтанка" также спросила у Полякова, знает ли он фамилию Кухарук, на которую был оформлен "идентичный загранпаспорт" (других подробностей про этот паспорт издание не приводит). Собеседник "Фонтанки" после паузы ответил, что не знает, и сказал: "Что дальше-то? Я-то здесь причем? Вопросы какие-то странные. Я нормальный гражданин, ничего не совершал, а вы меня ставите в такое положение, что я начинаю оправдываться". The Insider счел публикацию "Фонтанки" подтверждением своих выводов.

Медуза
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

The Sunday Mirror узнала о двух сообщниках отравителей Скрипалей (27)

Следователи полагают, что до поездки в Солсбери Руслан...

Пресса Британии: раздор в российских спецслужбах после провала в Солсбери и агенты на заклание (32)

Воскресные британские газеты продолжают обсуждение...

Журналисты набрали номер из справки ФМС на "отравителя" Скрипалей и дозвонились в Минобороны (294)

Журналист московского бюро ABC News Патрик Ривелл и...

Россия

"Это штаб-квартира ГРУ!" — "Так, и чего?". Адрес ГРУ называли местом жительства (4)

20 сентября Bellingcat и The Insider опубликовали вторую часть...

Минобороны РФ: 17 сентября Израиль нарушил договоренности с Москвой (41)

Своевременно не предупредив о нанесении авиаударов в...

"Росбалт" рассказал о неизвестной молодости "путинского повара" Пригожина (37)

Агентству "Росбалт" стали известны обстоятельства,...

Россия отказалась участвовать в американском лунном проекте "на вторых ролях" (45)

Москва не будет на вторых ролях участвовать в программе...

"Сегодня с плакатом, завтра с автоматом": в России митингуют против пенсионной реформы (21)

На проспекте Академика Сахарова в Москве проходит...

TOP новостей

Папа Франциск в Каунасе призвал ксендзов быть ближе к людям (13)

Папа Римский Франциск в воскресенье в Кафедральном...

Ватиканский эксперт: понтифик в Литве продолжил политику Иоанна Павла II (7)

Посетивший Вильнюс папа римский Франциск продолжил...

Dovydo žvaigždė Dovydo žvaigždė

На месте бывшего Вильнюсского гетто из камней выложена звезда Давида (27)

В день 75-ой годовщины ликвидации Вильнюсского гетто в...

Klaipėdos vairuotojai perspėjami apie gulbes kelyje. Vakarų ekspreso nuotr. Klaipėdos vairuotojai perspėjami apie gulbes kelyje Klaipėdos vairuotojai perspėjami apie gulbes kelyje

В Клайпеде водителей новыми знаками предупреждают о неожиданной опасности

В рамках мероприятий, посвящённых Европейской неделе...

Погода: в воскресенье на большей части территории Литвы ожидаются осадки (1)

В Западной Литве и Шяуляйской области утром в...