"Я хочу вам сказать, что эти два человека, что сидят за столом, это не те люди, которые изображены на фото, - сказал Воеводин, комментируя видеозапись интервью. - Проверяя родинки, деление лица, я хочу сказать, что это не люди с (британских) камер".
Анализируя изображения Александра Петрова, Воеводин отметил, что у него квадратная мочка уха. А у человека, который пришел в студию - срощенная мочка. "Этот признак свидетельствует о том, что это два разных человека", - подытожил эксперт.
У "британского" Петрова на сером фоне линия волос идет полукругом, а у "российского" Петрова - широкая линия волос буквой "М". Кроме того, у них отличается цвет волос и брови: у человека, снятого у стены, они прямые, а у человека в студии - ломаные.
На фотографии Петров имеет карие глаза, а в студии - голубые. Крылья носа тоже не совпали. У одного есть горбинка, а у другого нет. Физиогномист заметил различия в длине рта, веках и расположении родинок. "А вывести их за одну неделю невозможно", - заключил Воеводин.
Аналогичные выводы сделаны и на основе анализа изображений Боширова. На британском снимке нос и макушка подозреваемого уходят в сторону правой руки, а в студии макушка и подбородок Боширова уходят в сторону левой руки, нос же - в сторону правой руки. "Одно это говорит о том, что это абсолютно два разных человека. Мочки ушей также абсолютно разные. Брови, цвет волос и родинки на лице также указывают на то, что абсолютно два разных человека", - сказал эксперт.
Впрочем, выводы физиогномиста вступают в противоречие с позицией британских властей. В Лондоне склонны думать, что интервью дали те самые агенты ГРУ, подозреваемые в отравлении Скрипалей. "Правительству очевидно, что эти люди - офицеры российской военной разведки, ГРУ, и что они использовали чрезвычайно токсичное незаконное химоружие на улицах нашей страны… Сегодня - как мы видели на протяжении всего времени - они отреагировали запутыванием вопроса и ложью", - заявили в британском МИД.
Напомним, 5 сентября Великобритания представила широкой общественности изображения подозреваемых по делу о покушении на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, которые были найдены без сознания 4 марта в британском городе Солсбери. Это некие Александр Петров и Руслан Боширов, которые, по версии британских следователей, являются агентами ГРУ.
12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что Кремль нашел этих людей, но ничего криминального в их биографии нет. Глава государства попросил их выйти на связь и пообщаться со СМИ.
Сразу после этого с Петровым и Бошировым встретилась главный редактор официозного телеканала Russia Today Маргарита Симоньян. Они рассказали ей о занятости в фитнес-индустрии, о том, что в Солсбери оказались с туристическими целями, а о Скрипалях на тот момент ничего не знали.
Британские следователи сообщали, что Боширов и Петров въехали в страну по настоящим российским паспортам, однако, скорее всего, их имена были вымышленными. Великобритания показала информацию, собранную ее разведкой, экспертам из США, Германии, Франции и Канады. Они согласились с тем, что Петров и Боширов являются офицерами российской разведки.
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