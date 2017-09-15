Премьера фильма запланирована на 25 октября. Депутаты решили обсудить его сейчас после поджогов машин возле дома адвоката Учителя и наезда микроавтобуса с газовыми баллонами в здание кинотеатра в Екатеринбурге.

Кроме того, на этой неделе крупнейшая в России сеть кинотеатров "Формула кино" и "Синема стар" заявила, что не будет показывать "Матильду" из-за угроз. А министр культуры Владимир Мединский назвал попытки давления на кинотеатры "чистой воды беззаконием и цензурой".

Мединский при этом осудил депутата Госдумы Наталью Поклонскую, которая стала самым яростным критиком фильма: "Не знаю, какими соображениями руководствуется уважаемая госпожа Поклонская, затевая и поддерживая этот гвалт".

"Мини-ИГИЛ начинается"

На заседании комитета Госдумы по культуре его руководитель, режиссер Станислав Говорухин также связал происшествия с Поклонской.

"Оживились все темные силы, все кликуши, сумасшедшие, вандалы, антисемиты, мракобесы. Поджигают машины ни в чем не повинных людей, грузовик пробил здание кинотеатра. Это мини-ИГИЛ начинается", - сказал на заседании комитета его руководитель, режиссер Станислав Говорухин.

"Они вдруг увидели, что даже в Думе есть такой же, как они, - осудил он коллег по фракции "Единая Россия". - [Депутат Госдумы Виталий] Милонов-то карикатурный, к нему никто всерьез не относится. А Поклонская вроде серьезная".

Другие члены комитета его поддержали. Первый заместитель главы комитета, режиссер Владимир Бортко (КПРФ) рассказал, что имел беседу с Поклонской.

"Я подошел к госпоже Поклонской, попросил ее выйти в кулуары и сказал ей мягко и вежливо: зачем вы это делаете? А она говорит: а вы что, с ними? Я сказал: я с Государственной думой, которая и так не слишком котируется среди наших граждан, и посоветовал бы вам быть потише. Она сказала: я буду действовать так, как мне подсказывает... Как ей что-то подсказывает", - рассказал Бортко.

Член комитета Ольга Казакова ("Единая Россия") обвинила Поклонскую в нежелании вести диалог.

"Печально то, что некоторые радикальные организации могут подумать, что они могут так же радикально выступать, прожимая свои решения. То есть им не будет нравиться что-то в моде, живописи и так далее - и они будут взрывать, поджигать. Это действительно мини-ИГИЛ, это недопустимо, - сказала Казакова. - Мы комитет по культуре, и Наталья как наша коллега могла прийти к нам и обсудить ситуацию, подумать, что делать".

"Почему нельзя было прийти поговорить?" - возмутилась депутат Казакова.

Члены комитета вспоминали конституцию и запрет в ней цензуры.

"В начале XX века такая история уже была. У нас была организация "Черная сотня", которая из самых лучших православных позицией с хоругвями начинала погромы. Так вот из-за "Матильды" уже начались погромы, а будет хуже. Это страшная тенденция", - сказала первый зампредседателя комитета Елена Драпеко ("Справедливая Россия).

"Если в зародыше это не задушить, мы получим ИГИЛ, только православный, - добавила она. - Мы все осуждаем нашу коллегу Поклонскую, потому что именно она была инициатором вбивания клина в трещину в нашем обществе".

Заступалась за Поклонскую только депутат Светлана Савченко ("Единая Россия"), также представляющая в Госдуме Крым.

"Наталья Владимировна - моя землячка и православный человек. Я хочу сказать, что есть ответственность художника. Когда получались бюджетные деньги на съемки фильма, который должен был быть посвящен столетию русской революции, нашей трагедии, а в результате этого нет. У нас много православных людей, которые царскую семью почитают как святых, - пояснила она. - Я видела трейлер, сам фильм смотреть не буду, сразу говорю. Насколько я поняла, это просто костюмированная лав-стори, к истории не имеющая отношения".

Режиссер Бортко ей резко возразил: "Если барышня вытирает мироточение у бронзовой скульптуры - это клиника, это лечить надо. Это я как доктор говорю. Для меня император Николай II - идиот, мало того - подлец, мало того - предатель. Он ушел с должности главнокомандующего во время войны, за это расстреливать надо".

Видео интервью с Н.Поклонской и депутатами Госдумы

Депутаты посмотрят "Матильду"

По итогам обсуждения члены комитета не пришли к единой позиции. Говорухин признал, что позиции отличаются, но поручил Драпеко написать проект заявления комитета для прессы по ситуации вокруг фильма. В нем будет требование к силовикам найти и наказать преступников, которые подожгли машины. "А власть должна напомнить иерархам церкви, что у нас есть конституция и закон, и они должны жить внутри закона", - сказала Драпеко.

Кроме того, члены комитета решили устроить в ближайшее время закрытый показ "Матильды" в Госдуме в рамках парламентского киноклуба. Это станет возможно, когда продюсеры фильма предоставят его.

"Учитель хоть завтра готов", - пояснила Драпеко. По ее словам, к ней обратились многие депутаты из разных фракций с просьбой пригласить их на показ.

Накануне, когда министр культуры Мединский обвинил главного противника фильма Поклонскую в поддержке истерии вокруг "Матильды", депутат Драпеко предложила Госдуме устроить показ ленты поскорее, чтобы парламентарии могли сформировать свою точку зрения на фильм.



Показ фильма для всех депутатов запланирован на 26 октября, сразу после премьеры. А члены комитета посмотрят его раньше.

Известно, что в Госдуме "Матильду" уже смотрели спикер Вячеслав Володин и глава комитета по культуре Говорухин.

Накануне Володин отказался поставить предложение Драпеко на голосование Госдумы. "Не нужно Думу втягивать в этот вопрос", - говорил Володин, уточняя, что для просмотра членами комитета по культуре не нужно разрешение всего парламента.