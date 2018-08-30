В отличие от государственных каналов, где моментально началось восхваление президента, взвалившего на свои плечи посильную только ему ношу спасения пенсий российского народа, экономисты, эксперты и просто пользователи соцсетей сошлись во мнении, что ликовать и радоваться относительно предложенных Путиным льгот нет никаких причин: так называемое "смягчение" реформы - только косметическая процедура, просто россиян ограбят немного меньше.

Тезисы, которые изложил президент, в системном виде были разработаны гораздо раньше 14 июня, когда было объявлено о пенсионной реформе. А сейчас он лишь донес их до граждан, и по заранее спланированному сценарию отработал "сцену со смягчением".

Путин предложил ввести в законодательство отдельную социальную категорию "граждане предпенсионного возраста" для 55-летних женщин и 60-летних мужчин. Для них был предложен также целый ряд льгот и пособий. Например, увеличение пособия по безработице в два раза. Также речь шла о сохранении региональных льгот для пенсионеров: на проезд в общественном транспорте, оплату ЖКХ, земельный налог, налог на имущество, региональные доплаты к пенсиям, специфические льготы. Но все это касается не тех, на кого ложится основная нагрузка после пенсионной реформы. А к моменту, когда эти люди выйдут на пенсию, льготы, скорее всего, уже перестанут действовать, отмечает BFM.

Как отмечается в блоге Алексея Навального, который арестован на 30 суток, чтобы не участвовал в подготовке общероссийской акции протеста против пенсионной реформы, всех россиян теперь лишь немного меньше ограбят - женщин ограбят не на 1,5 млн рублей в среднем каждую, а примерно на миллион.

"Уже из-под каждой коряги кудахчут кремлевские политологи и "эксперты": как Путин гениально всех переиграл! как он ловко все рассчитал, разыграл многоходовочку! Делают вид, что так изначально и было задумано. На нескольких простых картинках объясняю, почему это не так. Все очень наглядно", - пишет Навальный и демонстрирует статистику.

83% россиян отрицательно относятся к решению Путина повысить возраст выхода на пенсию. И это не надуманный предлог для недовольства, а, действительно, актуальная политическая повестка, так как 80% опрошенных обсуждали пенсионный вопрос с родственниками, знакомыми, коллегами и т.д. И 70% из эти участников разговоров также выступают против предложенной реформы.

50% намерены принять участие в акциях протеста против пенсионной реформы. В Кремле видят практически те же самые цифры, там постоянно что-то измеряют и опрашивают, и в своих решениях этим руководствуются. Поэтому, увидев, что подавляющее большинство россиян против пенсионного грабежа, решили как-то срочно это купировать. Потому выступил Путин со срочным телеобращением к народу.

В соцсетях реакция на обращение Путина оказалась практически такой же однозначной.

"Мы просрали ваши пенсии, мы просрали вашу старость и будущее ваших детей, которые будут жить в нищете. Прошу отнестись с пониманием". В.В. Путин.— Vitalij (@One3Saratov) August 29, 2018

Конечно последние слова Путина «прошу отнестись к этому с пониманием» - это просто огонь. С «пониманием» к коррупции и воровству в немыслимых масштабах, к уничтоженному образованию и медицине, к беспределу ментов. А вы поработайте побольше, а то слишком долго жить стали.— Николай Ляскин (@nlyaskin) August 29, 2018

«Прошу отнестись к этому с пониманием»

Теперь всегда буду так говорить, когда буду врать или нарушать свои обещания.

И да.... Держитесь там....

😾😾😾😾— ⭐️Zаморочка⭐️ (@Zamoro4ka_msk) August 29, 2018

ага, царь принял решение что народ должен "отнестись с пониманием"— Удащливый (@ITabKazan) August 29, 2018

- Быстро отдавай кошелек, телефон, ключи от машины!

- Но это грабеж!

- Прошу отнестись к этому с пониманием.— Проф. Преображенский (@prof_preobr) August 29, 2018

Ну что вы самом деле, ну умрете не дожив до пенсии, ну отнеситесь с пониманием.— Toomy (@Labyrinth_twi) August 29, 2018

«Мы заберем ваши деньги, разворуем большую часть, а остальное потратим на бесссысленные авантюры, а вы умрете, так и не дожив до пенсии. Прошу отнестись к этому с пониманием!.. »— Iurii (@iurii12345) August 29, 2018

Нам еще помогать Сирии, Мьянме и Бангладеш. Прошу отнестись с пониманием 😂— Insider (@cunnfox) August 29, 2018

Хорошо что у нас были девяностые. Все можно свалить на те времена!— Tsishkin (@tsishci) August 29, 2018

Путин: мы тратим на пенсии 20 млрд. в день, это колоссальная цифра, больше в день мы только воруем.— Львович (@Sector_KL) August 29, 2018

Путин не сказал о том, что за счёт нефти и газа в СССР давали стабильную пенсию всем гражданам СССР, а сейчас нефти и газа добывают намного больше, а не хватает денег даже на пенсии россиянам. Жуть.— Владимир Медведев (@1953MWF) August 29, 2018

Присоединился Крым- Ура Путину!, Победы в Сирии- троекратное ура Путину! Люди, давайте чуть ужмёмся, чтобы страна выкарабкалась, чтобы закрепить экономику и стабилизировать обстановку..усё- Путин ухАди!— Елена ♫♫♫#PutinTeam (@Elena_severnay) August 29, 2018

Паранойя! Зная, что народ его ненавидит, с влажными глазами убеждать этот народ в необходимости пенсионной системы. Не о том говорил Путин. 86% пенсионных отчислений "съедают" чиновники этого негосударственного фонда. 14% отчислений только и идут на пенсии. И эти "спортсмены"в ГД pic.twitter.com/gMUKKWYy23— Валерий Шелегов (@shcelegov) August 29, 2018

Ну шо женщины, Путин сказал, что вам нужно родить 5 детей, чтобы дожить до пенсии.— Vitalij (@One3Saratov) August 29, 2018

Вот спасибо, хорошо, положите на комод!

Путин: «Мы должны развиваться».

В «вас» не сомневаюсь, вам все граждане России, оказывается, должны от рождения и теперь до самой своей смерти.

До пенсии доживут только самые преданные. https://t.co/rV9IVu6tDG pic.twitter.com/MvqvqXbAoD— Полина Нестерович (@Plombir_Snark) August 29, 2018

Предложил добровольно принять геноцид,все прекрасно понимают в 58 лет это глубокая бабушка с кучей болячек не сможет работать,если она не депутат госдумы и не омолаживается стволовыми клетками,проходит курсы восстановления в зарубежных клиниках,ложь про повышенный налог богатых— шелковая курица (@iirriinnnaa) August 29, 2018

Терпите терпилы— ДебилоГрад (@DebiloGrad) August 29, 2018