Обращение президента России Владимира Путина к российскому народу по поводу грядущей пенсионной реформы вызвало ожидаемую реакцию.
© Sputnik / Scanpix

В отличие от государственных каналов, где моментально началось восхваление президента, взвалившего на свои плечи посильную только ему ношу спасения пенсий российского народа, экономисты, эксперты и просто пользователи соцсетей сошлись во мнении, что ликовать и радоваться относительно предложенных Путиным льгот нет никаких причин: так называемое "смягчение" реформы - только косметическая процедура, просто россиян ограбят немного меньше.

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Тезисы, которые изложил президент, в системном виде были разработаны гораздо раньше 14 июня, когда было объявлено о пенсионной реформе. А сейчас он лишь донес их до граждан, и по заранее спланированному сценарию отработал "сцену со смягчением".

Путин предложил ввести в законодательство отдельную социальную категорию "граждане предпенсионного возраста" для 55-летних женщин и 60-летних мужчин. Для них был предложен также целый ряд льгот и пособий. Например, увеличение пособия по безработице в два раза. Также речь шла о сохранении региональных льгот для пенсионеров: на проезд в общественном транспорте, оплату ЖКХ, земельный налог, налог на имущество, региональные доплаты к пенсиям, специфические льготы. Но все это касается не тех, на кого ложится основная нагрузка после пенсионной реформы. А к моменту, когда эти люди выйдут на пенсию, льготы, скорее всего, уже перестанут действовать, отмечает BFM.

Как отмечается в блоге Алексея Навального, который арестован на 30 суток, чтобы не участвовал в подготовке общероссийской акции протеста против пенсионной реформы, всех россиян теперь лишь немного меньше ограбят - женщин ограбят не на 1,5 млн рублей в среднем каждую, а примерно на миллион.

"Уже из-под каждой коряги кудахчут кремлевские политологи и "эксперты": как Путин гениально всех переиграл! как он ловко все рассчитал, разыграл многоходовочку! Делают вид, что так изначально и было задумано. На нескольких простых картинках объясняю, почему это не так. Все очень наглядно", - пишет Навальный и демонстрирует статистику.

83% россиян отрицательно относятся к решению Путина повысить возраст выхода на пенсию. И это не надуманный предлог для недовольства, а, действительно, актуальная политическая повестка, так как 80% опрошенных обсуждали пенсионный вопрос с родственниками, знакомыми, коллегами и т.д. И 70% из эти участников разговоров также выступают против предложенной реформы.

50% намерены принять участие в акциях протеста против пенсионной реформы. В Кремле видят практически те же самые цифры, там постоянно что-то измеряют и опрашивают, и в своих решениях этим руководствуются. Поэтому, увидев, что подавляющее большинство россиян против пенсионного грабежа, решили как-то срочно это купировать. Потому выступил Путин со срочным телеобращением к народу.

В соцсетях реакция на обращение Путина оказалась практически такой же однозначной.

NEWSru.com
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