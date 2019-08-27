Этапы российской программы освоения Луны получили названия. Как сообщает ТАСС, они указаны в документах к госзакупке по исследованию проблем полетов на Луну.
Mėnulis
© AFP / Scanpix

Этапы будут называться "Вылазка", "Форпост" и "База". В чем суть каждого из этих этапов, в документах не уточняется.

Концепция российской программы освоения Луны была принята в 2018 году; сама программа, как предполагается, будет реализована до 2040 года. Первая высадка космонавтов на спутник Земли предварительно запланирована на 2030 год.

Американская программа освоения Луны называется "Артемида".

Медуза
Статьи по теме:

Израильские тихоходки выжили на Луне после крушения космического аппарата (1)

Крошечные беспозвоночные, которые считаются самыми...

ВИДЕО: Индия запустила на Луну космическую станцию для изучения почвы и поиска воды (1)

Индия запустила на Луну межпланетную станцию...

"Мы пришли с миром от всего человечества": как США 50 лет назад стали первыми на Луне (10)

16 июля 1969 года космический корабль ”Аполлон-11”...

Ночью в Литве наблюдали частичное лунное затмение (2)

Минувшей ночью в Литве можно было наблюдать частичное...

Высадка на Луну — фейк? Как спорить с теми, кто верит в "Лунный заговор" (14)

Во вторник исполняется 50 лет с момента запуска...

ВИДЕО: Трамп пообещал, что американцы "вернутся на Луну и установят флаг на Марсе" (3)

Президент США Дональд Трамп , выступая 4 июля в...

Израиль планирует вторую миссию на Луне (2)

После неудачной попытки прилунения израильского зонда...

Рогозин пообещал проверить, высаживались ли американцы на Луну (49)

Роскосмос совместно с NASA начал готовить экипажи лунных...

Россия

Росгвардия ищет через интернет бойцов для "подавления бунтов" (2)

В обязанности сотрудников, которых Росгвардия ищет...

В России против полицейских возбудили уголовное дело о принуждении 17‑летней девушки к сексу (2)

​Против двух анапских полицейских возбудили уголовное...

Этапы российской программы освоения Луны получили названия "Вылазка", "Форпост" и "База" (2)

Этапы российской программы освоения Луны получили...

В ГИБДД РФ разрешили Путину ездить на мотоцикле без шлема (11)

Юристу из Владивостока Максиму Чихунову, написавшему...

Компания "Ростеха" подала в суд на Boeing из-за самолетов 737 MAX (1)

Российская лизинговая компания "Авиакапитал-Сервис",...

TOP новостей

Известный путешественник похвалил польские дороги, немецкие цены и попенял литовским предпринимателям (134)

Автор портала DELFI Жигмантас Барисас – страстный...

Бывший глава ДГБ Литвы: об этом политике говорили и в отчетах, что уже там говорить о секретных справках (14)

Бывший глава Департамента госбезопасности Литвы...

В Вильнюсе значительно подорожает вывоз мусора: будут и другие перемены (37)

Со следующего года жители многоквартирных домов,...

В литовских больницах не останется докторской колбасы и непривлекательных каш (17)

Пациенты литовских больниц совсем скоро будут получать...

Предвыборный лозунг Сквернялиса стал новым политическим движением: советник не исключает, что к нему примкнет премьер (1)

В базе данных Центра регистра зарегистрировано...