Этапы будут называться "Вылазка", "Форпост" и "База". В чем суть каждого из этих этапов, в документах не уточняется.
Концепция российской программы освоения Луны была принята в 2018 году; сама программа, как предполагается, будет реализована до 2040 года. Первая высадка космонавтов на спутник Земли предварительно запланирована на 2030 год.
Американская программа освоения Луны называется "Артемида".
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