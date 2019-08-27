Этапы будут называться "Вылазка", "Форпост" и "База". В чем суть каждого из этих этапов, в документах не уточняется.

Концепция российской программы освоения Луны была принята в 2018 году; сама программа, как предполагается, будет реализована до 2040 года. Первая высадка космонавтов на спутник Земли предварительно запланирована на 2030 год.

Американская программа освоения Луны называется "Артемида".