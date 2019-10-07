Естественная убыль населения в России сохранится до конца президентского срока Путина

"Мероприятия по сокращению уровня смертности, прежде всего населения трудоспособного возраста, будут способствовать снижению возрастных коэффициентов смертности, что тем не менее не сможет компенсировать тенденции в рождаемости и приведет к сохранению естественной убыли населения до 2023 года. В 2023 году естественная убыль еще сохранится, а в 2024 году будет отмечаться естественный прирост населения", - говорится в прогнозе, подготовленном Министерством экономического развития.

По оценке Минэкономразвития, демографические тенденции оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие страны. Их отличительной особенностью в последнее время являются устойчивая тенденция старения населения страны и ухудшение возрастной структуры населения. Также демографическими вызовами являются снижение численности женщин в раннем и среднем репродуктивном возрасте (20 лет - 34 года) и сохранение высокого уровня смертности в экономически активных возрастах.

В документе отмечается, что увеличение численности населения в 2020-2023 годах будет наблюдаться только за счет миграционного прироста, перекрывающего численные потери населения от естественных причин, а с 2024 года - за счет как естественного, так и миграционного приростов. "В результате, среднегодовая численность населения Российской Федерации вырастет с 146,8 млн человек в 2018 году до 147,7 млн человек в 2022 году, а к 2024 году может достигнуть 148,7 млн человек", - отмечается в документе. Численность населения трудоспособного возраста в РФ составит в 2019 году 82 млн человек, в 2020 году - 82,5 млн человек, увеличившись в 2024 году до 85,3 млн человек.

Прогноз предусматривает, что помимо проживающих за рубежом соотечественников для переезда в России на постоянное место жительства будут привлекаться иностранные специалисты высокой квалификации и перспективная молодежь. Реализация мер миграционной политики позволит увеличить к 2024 году численность иностранных граждан, обучающихся в российских вузах до 425 тыс. человек. Кроме того, планируется исключить обязательное требование отказа от иного гражданства для иностранных граждан, принимающих гражданство РФ, упростить порядок получения разрешения на временное пребывание, вида на жительство и гражданства иностранным гражданам, обучающимся или окончившим российские вузы, а также ведущие образовательные организации стран СНГ и Балтии.

В начале июля этого года вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек, что по сути является катастрофой. По ее словам, многие регионы России сознательно снижали показатели смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, а также внешних причин смертности, таких как ДТП. Однако в какой-то момент занижение стало невозможным, потому что критически стали расти группы прочих заболеваний и "группы заболеваний, от которых не умирают".

После того, как Минздрав и социальный блок правительства стали критиковать проанализированную ситуацию со смертностью, показатели начали расти. Так, в Воронежской области смертность от онкологических заболеваний за 2018 год выросла на 1,2% по сравнению с 2017 годом, а за четыре месяца 2019 года - сразу на 20%. В Ивановской области за четыре месяца 2019 года на 35,9% увеличилась смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. По словам вице-премьера, в регионах фиксируется и недостаток кадров, и недостаток образования, и федеральные медицинские организации должны принимать активное участие в анализе ситуации.

Как пояснил доктор экономических наук Сергей Смирнов, население России становится более возрастным, что в свою очередь накладывает отпечаток на общую статистику убыли населения. Ухудшает положение и высокий процент смертности от заболеваний: политика импортозамещения в здравоохранении нужных результатов не приносит, зато правительство продолжает ставить барьеры на пути медицинского оборудования, технологий и препаратов из Европы и США. А о решении проблемы рождаемости сложно говорить в том числе из-за "демографической ямы", малограмотной миграционной политики и отсутствия кардинального улучшения уровня жизни россиян.

Также продолжает увеличиваться разрыв между смертностью и рождаемостью в РФ: за первые шесть месяцев 2019 года число умерших превысило количество родившихся на 27,6%, в то время как за аналогичный период прошлого года показатель составлял 21%. За январь-июнь 2019 года в России родилось 719,65 тысячи детей, что на 63,1 тысячи меньше, чем в первом полугодии 2018 года, или на 8,1%. За этот же период умерло 918,5 тысячи человек, на 3% меньше соответствующего периода прошлого года. Естественная убыль населения составила 198,85 тысячи человек, что на 34,66 тысячи больше, чем за первое полугодие предыдущего года.

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