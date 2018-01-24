Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в среду, 24 января, приступил к рассмотрению жалобы оппозиционного политика Алексея Навального, требующего признать наличие политической составляющей в деле о его задержаниях. Заседание большой палаты суда началось в 11.15 мск, на нем присутствует сам Навальный, а также уполномоченный РФ при ЕСПЧ Михаил Гальперин, передает корреспондент DW из Страсбурга.

Навальный просит суд признать его задержания политическими

В период с 2012 по 2014 год на различных публичных мероприятиях Навальный был арестован семь раз. После каждого ареста политик был доставлен в полицейский участок, где находился как минимум в течение нескольких часов во время составления протоколов. Все его обращения в российские суды были отклонены. Опираясь на статью 11 (право на свободу собраний) Европейской конвенции о правах человека, Навальный считает, что власти неоднократно прерывали мирные, ненасильственные собрания, арестовывая и преследуя его.

"Вероятность того, что в этом деле нет политики, так же низка, как то, что мы в этом зале встретим динозавра", — заявил Навальный, выступая в среду в суде с просьбой признать наличие политической составляющей в деле о задержаниях. "Навальный — это человек, которого больше всех боится Владимир Путин", — заметила, в свою очередь, адвокат политика Ольга Михайлова.

ЦИК России отказал Навальному в регистрации из-за дела "Кировлеса"

25 декабря 2017 года Центральная избирательная комиссия РФ отказала Навальному в регистрации в качестве кандидата на пост президента страны, сославшись на то, что "в 2017 году оппозиционер был осужден за тяжкое преступление" (дело "Кировлеса") и не может участвовать в выборах в течение 10 лет после снятия и погашения судимости.

Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года. Навальный обжаловал отказ ЦИК в регистрации в Верховном суде РФ, который признал недопуск законным. Апелляция Навального на этот вердикт была отклонена, и он обратился в Конституционный суд Российской Федерации с жалобой на противоречие закона о выборах президента Конституции РФ. Однако КС РФ отказался рассматривать жалобу.