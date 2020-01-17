Европейский Суд по правам человека вынес постановление по делу "Алексеев и другие против России", которое касалось запрета на проведение ЛГБТ-акций. Текст решения в четверг, 16 января, опубликован на сайте ЕСПЧ. Суд постановил, что власти 65 российских городов нарушили три статьи европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод: 11 (свобода собраний), 13 (право на защиту) и 14 (запрет дискриминации). ЕСПЧ отказал заявителями в компенсации морального вреда, отметив, что самого факта признания нарушения достаточно.
В ЕСПЧ были поданы 77 жалоб на отказы в согласовании ЛГБТ-акций
При этом ЕСПЧ признал неприемлемой одну из 77 жалоб, которую направил активист Николай Алексеев. По сообщению телеграм-канала "Апология протеста", это вызвано проявленным Алексеевым ранее неуважением к суду: "Разочаровавшись отказом ЕСПЧ в удовлетворении его требований в отношении компенсации морального вреда, он публично критиковал суд и судей, принявших это решение, в своих аккаунтах в социальных сетях "Инстаграм" и "ВКонтакте"". Уполномоченным РФ при ЕСПЧ Михаил Гальперин рассказал об этом судьям и обвинил Алексеева в злоупотреблении правом.
Остальные 76 жалоб на отказы в согласовании мирных акций в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Архангельске, Казани, Южно-Сахалинсе, Самаре, Воронеже, Оренбурге, Пскове, Иркутске, и многих других городах, были удовлетворены. Все заявки на проведение акций были поданы в течение 2014-2017 годов. Большинство чиновников ссылались при отказе на закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" и на региональные запреты на публичные мероприятия у зданий госучреждений.
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