Об этом сообщил «Медиазоне» юрист фонда «Общественный вердикт» Николай Зборошенко.

ЕСПЧ рассмотрел жалобу Дадина на условия содержания в колонии и предложил России признать нарушение статьи 3 Европейской Конвенции о запрете пыток.

Суд напомнил, что в камерах, где содержатся заключенные не может быть низкой температуры, постоянного яркого света, а в туалетах недопустим видеоконтроль. У заключенного должен быть доступ к горячей и питьевой воде. Недопустимо, чтобы человек находился там, где непрерывно играет громкая музыка. Кроме того, нельзя лишать человека сна и еды и перевозить заключенных в транспорте площадью 0,3 квадратных метра.

Подобные жалобы рассматриваются в упрощенном режиме, поскольку в январе 2012 года ЕСПЧ вынес пилотное постановление по делу «Ананьев и другие против России», в котором также были жалобы на общие условия содержания в колониях.

Ранее Дадину присудили два миллиона 200 тысяч рублей компенсации за незаконное уголовное преследование. Активист стал первым в России, когда осудили по уголовной статье о неоднократном нарушении правил проведения массового мероприятия (212.1 УК). В декабре 2015 года Дадина приговорили к 2,5 годам лишения свободы. В феврале 2017 года решением Верховного суда приговор отменили.

Во время заключения, в ноябре 2016 года осужденный жаловался на пытки в колонии. Кроме того, в августа прошлого года активист пожаловался в ЕСПЧ на передачу телеканалу РЕН ТВ записи с камер видеонаблюдения в той же колонии в Сегеже. Телеканал использовал записи в своих сюжетах про оппозиционера. Общественная коллегия по жалобам на прессу признала, что репортажи РЕН ТВ были призваны «опорочить героев репортажей, а также ряд других лиц, которые имеют сходные с ними политические взгляды или занимают схожие позиции по конкретным вопросам».