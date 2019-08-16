Еще один самолет вернулся в аэропорт Москвы из-за птиц

Самолет российской авиакомпании UTair, выполнявший рейс по маршруту Москва-Уфа, был вынужден вернуться в аэропорт вылета - Внуково - из-за попадания при взлете в стаю птиц. Об этом сообщили в пятницу, 16 августа, в пресс-службе авиакомпании.

Инцидент произошел всего через день после того, как самолет A-321 авиакомпании "Уральские авиалинии" совершил аварийную посадку в кукурузном поле близ деревни Рыбаки из-за попадания птиц в двигатели.

Птица попала в стекло

В UTair 16 августа отметили, что посадка прошла благополучно, никто не пострадал. По предварительным данным, одна из птиц попала в лобовое стекло.

"Стекло целое. Авиакомпания меняет самолет", - добавили в пресс-службе.

Вылет в Уфу запланирован в 15:30 мск.

Вынужденная посадка

Как следует из информации на онлайн-табло международного аэропорта Внуково, рейс ЮТ 365 выполнялся самолетом Boeing 737-500. Он вылетел из Москвы в 12.31 мск. Вынужденная посадка была совершена в 12.55.

По данным источника интернет-издания "Лайф", на борту лайнера находились 97 пассажиров и шесть членов экипажа.

В четверг, 15 августа, во время рейса U6178 Жуковский-Симферополь при вылете произошло многочисленное попадание птиц в двигатели самолета. По предварительным данным, один из двигателей заглох, второй потерял две трети тяги. Самолет совершил аварийную посадку. "Пилоты приняли единственно правильное решение - выбрали наиболее безопасное место в поле и посадили судно", - указал собеседник агентства "Интерфакс". На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. В результате ЧП никто не погиб, за медицинской помощью обратились 76 человек.