Еще один самолет вернулся в аэропорт Москвы из-за птиц

Самолет российской авиакомпании UTair, выполнявший рейс по маршруту Москва-Уфа, был вынужден вернуться в аэропорт вылета - Внуково - из-за попадания при взлете в стаю птиц. Об этом сообщили в пятницу, 16 августа, в пресс-службе авиакомпании.
Инцидент произошел всего через день после того, как самолет A-321 авиакомпании "Уральские авиалинии" совершил аварийную посадку в кукурузном поле близ деревни Рыбаки из-за попадания птиц в двигатели.
Птица попала в стекло
В UTair 16 августа отметили, что посадка прошла благополучно, никто не пострадал. По предварительным данным, одна из птиц попала в лобовое стекло.
"Стекло целое. Авиакомпания меняет самолет", - добавили в пресс-службе.
Вылет в Уфу запланирован в 15:30 мск.
Вынужденная посадка
Как следует из информации на онлайн-табло международного аэропорта Внуково, рейс ЮТ 365 выполнялся самолетом Boeing 737-500. Он вылетел из Москвы в 12.31 мск. Вынужденная посадка была совершена в 12.55.
По данным источника интернет-издания "Лайф", на борту лайнера находились 97 пассажиров и шесть членов экипажа.
В четверг, 15 августа, во время рейса U6178 Жуковский-Симферополь при вылете произошло многочисленное попадание птиц в двигатели самолета. По предварительным данным, один из двигателей заглох, второй потерял две трети тяги. Самолет совершил аварийную посадку. "Пилоты приняли единственно правильное решение - выбрали наиболее безопасное место в поле и посадили судно", - указал собеседник агентства "Интерфакс". На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. В результате ЧП никто не погиб, за медицинской помощью обратились 76 человек.
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