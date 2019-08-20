Еще две станции замера радиации в России отключились после взрыва под Северодвинском

8 августа минобороны России сообщило о взрыве при испытании жидкостной реактивной двигательной установки на полигоне под Северодвинском в Архангельской области. В результате погибли пять сотрудников Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ).

Как сообщил в интервью Wall Street Journal исполнительный секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) Лассина Зербо, стании в Билибино и Залесово перестали выходить на связь 13 августа.

"Эксперты продолжают обращаться к российским коллегам, чтобы они как можно скорее возобновили работу", - сказал Зербо.

В понедельник Зербо опубликовал в своем "Твиттере" интерактивную карту, на которой показано, как облако радиации могло распространяться над территорией центральной России после взрыва. Он также сообщил, что через два дня после инцидента мониторинговые центры в Кирове и подмосковной Дубне перестели передавать данные о радиационном фоне.

На вопрос о причинах молчания станций российские чиновники ответили, что испытывают проблемы с сетью и связью, отмечал Зербо.

По его словам, это вызвало подозрение наблюдателей в том, что российские власти пытаются ограничить распространение сведений об аварии.

Позднее в "Твиттере" организации уточнили, что на интерактивной карте было показано лишь предполагаемое распространение радиации, которое моделируют специалисты на основе имеющихся данных.

To avoid misunderstanding, pls note this is standard tech modelling to simulate possible movement of radionuclides (if any), showing how/where they *might* disperse over time. It does NOT show actual detection and is not health-related. #skyfall #nyonoksahttps://t.co/xRhwu6RxJP — CTBTO (@ctbto_alerts) August 19, 2019

"Сугубо добровольное дело"



Замглавы российского МИД Сергей Рябков, комментируя заявления Зербо, отметил, что передача данных со станций национального сегмента международной системы мониторинга ядерных испытаний является "сугубо добровольным делом" для любой страны.

Он также отметил, что инцидент в Архангельской области не должен иметь никакого отношения к деятельности временного технического секретариата подготовительной комиссии ДВЗЯИ.

"Исчерпывающие разъяснения о том, что произошло и какие последствия это событие имело, были даны профильными структурами и комментарии все были сделаны, в том числе на высшем уровне", - заключил Рябков.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что работа национальных станций мониторинга радиации не входит в компетенцию Кремля.

"Карта, как радиоактивное облако могло бы распространяться после аварии - сама по себе формулировка достаточно абсурдна", - прокомментировал Песков публикацию Зербо.

Тысяча противогазов



На территории России расположены восемь радионуклидных станций, которые проводят замеры радиации в рамках договора о запрете ядерных испытаний. На карте их расположения, опубликованной на официальном сайте организации, следящей за соблюдением договора, видно, что станции в Дубне и Кирове - самые близкие к Северодвинску из тех, что расположены в России.

Станция в Билибино, напротив, одна из самых дальних от места взрыва.

Мониторинг соблюдения договора проводится Службой специального контроля минобороны России. В ведомстве пока не комментировали отказ в работе мониторинговых центров.

Во вторник стало известно, что правительство Архангельской области планирует приобрести 1,2 тысячи фильтрующих гражданских противогазов. Как обратил внимание Интерфакс, информация о закупке была размещена на сайте госоргана 13 августа: начальная цена контракта составляет 4,6 млн рублей, стоимость одного противогаза оценивается в 3,8 тыс. рублей.

Президент России Владимир Путин накануне заявил, что никакой угрозы повышения радиационного фона после аварии под Северодвинском нет.

"Я получаю доклады от наших экспертов - военных и гражданских. Мы серьезных изменений там не видим, но превентивные меры принимаются, чтобы не было никаких неожиданностей", - сказал он.