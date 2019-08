Еще две станции замера радиации в России отключились после взрыва под Северодвинском

8 августа минобороны России сообщило о взрыве при испытании жидкостной реактивной двигательной установки на полигоне под Северодвинском в Архангельской области. В результате погибли пять сотрудников Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ).

Как сообщил в интервью Wall Street Journal исполнительный секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) Лассина Зербо, стании в Билибино и Залесово перестали выходить на связь 13 августа.

"Эксперты продолжают обращаться к российским коллегам, чтобы они как можно скорее возобновили работу", - сказал Зербо.

В понедельник Зербо опубликовал в своем "Твиттере" интерактивную карту, на которой показано, как облако радиации могло распространяться над территорией центральной России после взрыва. Он также сообщил, что через два дня после инцидента мониторинговые центры в Кирове и подмосковной Дубне перестели передавать данные о радиационном фоне.

На вопрос о причинах молчания станций российские чиновники ответили, что испытывают проблемы с сетью и связью, отмечал Зербо.

По его словам, это вызвало подозрение наблюдателей в том, что российские власти пытаются ограничить распространение сведений об аварии.

Позднее в "Твиттере" организации уточнили, что на интерактивной карте было показано лишь предполагаемое распространение радиации, которое моделируют специалисты на основе имеющихся данных.

To avoid misunderstanding, pls note this is standard tech modelling to simulate possible movement of radionuclides (if any), showing how/where they *might* disperse over time. It does NOT show actual detection and is not health-related. #skyfall #nyonoksahttps://t.co/xRhwu6RxJP