ЕС осуждает призыв крымчан на военную службу в РФ

Европейский Союз осудил призыв в вооруженные силы России на территории Крыма, заявил в субботу, 11 апреля, пресс-секретарь главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля. Представитель европейского внешнеполитического ведомства пояснил, что это будет нарушением международного гуманитарного права, поскольку оккупирующая держава не должна принуждать население оккупированных территорий к вступлению в свои собственные вооруженные силы.

ЕС не признает незаконную аннексию Крыма, поддерживает независимость и территориальную целостность Украины в рамках международно признанных границ, добавил пресс-секретарь Борреля. Ранее МИД Украины неоднократно выражал России протест в связи с призывом в Крыму и требовал его отменить.

Россия планирует весной 2020 года призывать в Крыму 3300 человек

Весенний призыв начался в России 1 апреля 2020 года, до 15 июля планируется призывать 135 тысяч человек, из них 3300 человек из Крыма. Военкоматы в связи с эпидемией коронавируса работают сейчас в дистанционном режиме, а все призывники перед отправкой в воинские части должны пройти двухнедельный карантин.

По данным Human Rights Watch (HRW), Россия в последние годы значительно увеличила число призывников в Крыму: с 500 человек в 2015 году до 3300 тысяч весной 2019 года. Большинство новобранцев направляют служить за пределы полуострова. HRW сообщает о 71 уголовном деле об уклонении от призыва на территории Крыма и 63 обвинительных приговорах по этим делам. В российском законодательстве установлено наказание за уклонение от призыва - штраф или лишение свободы до двух лет.