Каждый третий четверг месяца в Эрмитаж бесплатный вход, поэтому 21 февраля в музее было особенно много посетителей.
«Фонтанка» со ссылкой на очевидцев сообщает, что несмотря на эвакуацию у входа в музей по-прежнему стоит очередь.
В Санкт-Петербурге с середины февраля ежедневно проходят массовые эвакуации из-за якобы заложенных взрывных устройств. Сообщения о бомбах в основном приходят по электронной почте.
В России волна массовых эвакуаций из-за сообщений о бомбах началась в конце января и затронула почти все регионы России — от Дальнего Востока до Калининграда. Ни одного взрывного устройства обнаружено не было.
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