12 сентября Пескова опубликовала свою первую колонку в российском журнале Forbes. В заметке «Иллюзия знаний. Убьют ли новые технологии традиционное образование» девушка рассказывала о возможностях дистанционного обучения.

Позже медиаконсультант и глава компании Silamedia Оксана Силантьева в своем фейсбуке написала, что в колонке дочери пресс-секретаря президента обнаружили плагиат.

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Один абзац в материале был полностью заимствован из статьи издания «Мел». Силантьева также обнаружила заимствования с незначительной редактурой из публикации женского журнала Passion за 2011 год. Кроме того, были схожие фрагменты текста из реферата по педагогике за 2012 год.

Forbes удалил статью, а потом вновь ее вернул, проставив ссылки на публикации.

В конце августа Пескова покинула ассоциацию предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти», которую возглавляет бывший сенатор от Чечни Умар Джабраилов. Об этом стало известно 30 августа – в тот же день, когда Джабраилов был задержан за стрельбу в отеле в центре Москвы.

Однако представительница Песковой сказала, что это не связанные с собой события, а девушка решила покинуть ассоциацию еще 20-25 августа.

В разговоре с изданием dailystorm представительница дочери пресс-секретаря президента сказала, что Пескова возвращается учиться в Париж.