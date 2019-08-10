Если бы президентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, Путина поддержали бы 43%, выяснил фонд "Общественное мнение" (ФОМ). Это самый низкий показатель, зафиксированный социологами за минувшие 18 лет. Лишь в апреле 2001 года за Путина были готовы голосовать меньше - 42%.
При этом, как показал опрос ФОМ, рейтинги других политиков не изменились - по-прежнему 10% поддержали бы кандидата от КПРФ Павла Грудинина, 11% - лидера ЛДПР Владимира Жириновского.
У других уровень электоральной поддержки не превышает 1%. Также 3% испортили бы бюллетень, а 13% не пошли бы на выборы. Остальные (15%) затруднились с ответом.
В марте 2018 года Путин переизбрался на президентский пост в четвертый раз (и во второй раз подряд). Согласно действующей конституции России, у него нет права вновь выдвигаться в президенты на выборах 2024 года.
Вместе с тем, по данным ФОМ, снизилось число тех, кто считает, что Путина посту работает хорошо - с 64% в июле до 60% сейчас. 27% сообщили социологам, что президент на посту работает плохо, а 12% затруднились с оценкой. Это уровень декабря-января 2018-2019 года, в тот момент рейтинги Путина переживали очередное снижение.
Также 36% заявили, что стали меньше доверять президенту за последний месяц - и лишь у 15% доверие к главе государства выросло. 49% не смогли ответить на этот вопрос.
В конце июля, социологи "Левада-центра" выяснили, что более трети россиян (38%) не хотели бы, чтобы Путин остался президентом после окончания нынешнего срока в 2024 году.
По словам аналитика ФОМ Григория Кертмана, несмотря на то, что "формально снижение рейтингов Путина почти держится в рамках статистической погрешности (2,5%)", данные свидетельствуют о том, что люди проявляют недовольство.
Он считает, что снизить президентский рейтинг могли как природные катаклизмы (пожары и наводнения в Сибири), так и протесты в Москве. Лесные пожары и наводнения в России назвали главным событием минувшей недели 40% респондентов ФОМ, а митинги в Москве оказались на втором месте (8%).
"За общее общее неблагополучие самое разное у нас отвечает президент", - резюмировал Кертман в разговоре с Би-би-си. Он затруднился ответить, продолжит ли рейтинг Путина снижаться.
"Протесты - триггер"
Рейтинги Путина упали на фоне массовых протестов в Москве, которые начались с отказов кандидатам от оппозиции в регистрации на выборах в Мосгордуму. Каждые выходные на протяжении последних пяти недель недовольные москвичи выходят на уличные акции, в субботу 10 августа состоится митинг на проспекте Сахарова.
По мнению Кертмана, снижение рейтингов Путина связано не только с поддержкой протестов.
"Есть люди вполне лояльные, для которых стабильность наивысшая ценность и образ нестабильности - это массовые выступления и столкновения протестующих с силами правопорядка. Одно из оснований поддержания высокой оценки работы президента - что у нас этого нет, а сейчас картинка показывает, что у нас это есть, - отметил Кертман. - Появились образы нестабильности, это вызывает сильную тревогу, недовольство адресуется руководству страны и лично Путину как гаранту стабильности".
"Протесты - триггер, а причина - электоральная усталость и несбывшиеся ожидания после выборов президента, 20 лет - очень большой срок", - объяснил снижение рейтингов Путина политолог Константин Калачев. По его словам, у граждан возрастает запрос на системные перемены, а власть не способна их сама генерировать.
"[Снижение рейтингов] - это тенденция, которую трудно переломить, Путин перестал удивлять, стал слишком предсказуем, его переключение на повестку внутреннего развития не оказалось достаточно убедительным. А тема внешней политики уже не греет, хоть и по-прежнему обсуждаема", - сказал политолог Би-би-си.
Калачев считает, что рейтинг Путина будет и дальше идти вниз, в том числе по причине естественной смены поколений.
Эксперт обратил внимание на то, что оценки работы Путина выше его электорального рейтинга, но это, по его словам, оценки за прошлое.
"А с реакцией на протесты он прогадал. Вышел бы вовремя, выступил бы в роли защитника избирательных прав, - предположил политолог. - Но стареющие авторитарные режимы поступают, как им привычно. Только избыточное насилие обывателя не успокаивает, а пугает".
Московские протесты - это не столько причина снижения рейтингов Путина, сколько еще одно следствие долгосрочных негативных трендов, считает политолог Аббас Галлямов.
"Это не ситуативная реакция на какой-то внешний раздражитель. До людей начало доходить, что под маской "сильной власти" скрывается обычные авторитаризм и коррупция, - сказал он Би-би-си. - В стране созрел запрос на новый курс".
По мнению Галлямов, снижение рейтингов Путина в этих условиях - естественный процесс, и он продолжится.
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