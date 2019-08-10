Американские эксперты полагают, что взрыв на военном полигоне в Архангельской области 8 августа произошел во время испытаний крылатой ракеты с ядерной установкой. При взрыве ракетного двигателя на жидкостном топливе (о чем сообщило Минобороны РФ - Ред.) не меняется радиационный фон, цитирует агентство Reuters в субботу, 10 августа, Анкита Панду из Федерации американских ученых (FAS).

"Взрывы ракетных двигателей на жидкостном топливе не приводят к выбросу радиации, а мы знаем, что русские работают над неким ядерным двигателем для крылатой ракеты", - указал Панда.

Джеффри Льюис из Института международных исследований в Миддлбери тоже предположил, что авария на российском полигоне произошла во время испытаний крылатой ракеты с ядерной установкой. При этом он сослался на проведенный им и его коллегами анализ спутниковых фотографий полигона и других данных.

По мнению команды Льюиса, в 2018 году российские военные перенесли на полигон под Нёноксой располагавшуюся на Новой Земле установку для ракетных испытаний. На спутниковых снимках видна скатывающаяся на рельсах конструкциях, аналогичная той, что ранее была вывезена с Новой Земли, указал ученый.

Эксперты также изучили сигналы принятой в судоходстве Автоматической идентификационной системы (AIS) и указали, что одним из находившихся у побережья в день взрыва судов был корабль "Серебрянка", предназначенный для сбора и хранения жидких радиоактивных отходов и ранее замеченный у берегов Новой Земли. Для испытаний ракет с обычным двигателем нет необходимости в присутствии такого судна, указал далее Льюис. По его данным, "Серебрянку" дислоцировали в запретной зоне, созданной у побережья за месяц до испытаний, чтобы исключить присутствие там посторонних судов.

Представители Гринпис Рашид Алимов и Владимир Сливяк сделали сообщение: "8 августа возле села Ненокса (Архангельская обл) на полигоне Министерства обороны РФ произошел взрыв и пожар при испытаниях реактивного двигателя. По официальной информации, есть погибшие и пострадавшие.

Администрация Северодвинска, который находится почти в 30 км от места аварии, сообщила о повышении радиационного фона, однако позднее удалила сообщение. Повышение фона также было подтверждено подразделением МЧС. Кроме того, о повышении радиационного фона сообщалось в трех точках Мурманской области (Умба, Кашкаранцы и Пялица). Повышение фона может свидетельствовать о выбросе альфа- и бета-излучающих радионуклидов, опасных при внутреннем облучении (например, вследствие вдыхания радиоактивных аэрозолей).

Министерство обороны РФ обязано немедленно обнародовать информацию об объемах радиационного выброса и о размере территории, которая в настоящий момент может являться радиоактивно загрязненной. Эту потенциально опасную территорию необходимо как можно скорее оградить и установить знаки радиационной опасности, чтобы препятствовать дополнительному облучению населения.

В условиях неполноты официальной информации о причинах выброса, его радиоизотпном составе, физической форме (газы, аэрозоли), гражданам, проживающим в непосредственной близости от мест, где был зафиксирован повышенный радиационный фон, приходится принимать решения в условиях неопределенности. СМИ сообщают о том, что люди скупают йод и средства для выведения радионуклидов из организма. Мы призываем граждан, принявших решение принимать такие препараты, предварительно посоветоваться с врачами о том, как осуществляется прием таких средств".

В 2018 году Путин заявил об испытаниях новой ракеты

Reuters напоминает, что в марте 2018 году президент РФ Владимир Путин заявлял в выступлении перед парламентом об успешных испытаниях новой крылатой ракеты с ядерной установкой, имеющей неограниченную дальность и неуязвимой для всех существующих систем ПРО. В России она называется 9М730 "Буревестник", НАТО обозначил ее как SSC-X-9 Skyfall.

Одновременно агентство цитирует неназванного высокопоставленного чиновника администрации США, выразившего скептицизм в отношении официальных разъяснений РФ после ЧП в Архангельской области. "Мы продолжаем следить за событиями на российском Севере, но заверения Москвы о том, что все нормально, кажутся нам пустыми", - указал он, проведя параллели с информационной политикой советского руководства после чернобыльской катастрофы.

При этом он не подтвердил и не опроверг версию о ЧП с крылатой ракетой на ядерном топливе.

ЧП в Архангельской области

8 августа министерство обороны РФ сообщило о гибели двух человек и ранении шести в результате взрыва на ракетном полигоне Беломорской военно-морской базы близ села Нёнокса в Архангельской области. ЧП произошло во время испытаний жидкостной реактивной двигательной установки, указало далее ведомство.

На следующий день "Росатом" заявил о гибели пяти своих сотрудников на полигоне в Архангельской области. при испытаниях баллистических ракет для атомных подводных лодок. По версии госкорпорации, трагедия произошла во время работ, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания на жидкостной реактивной двигательной установке.

Краткосрочное повышение радиационного фона

Власти Архангельской области подтвердили, что после взрыва 8 августа датчики показали отличный от нормы уровень радиации. В период с 11:50 мск до 12:20 мск он был на уровне 2 микрозивертов в час при максимально допустимых 0,6. Позднее уровень радиации вернулся в норму. Администрация близлежащего Северодвинска в день аварии также сообщила о краткосрочном повышении уровня радиации, на следующий день заявление было удалено. В аптеках Северодвинска и Архангельска раскупили йод и йодосодержащие препараты. Местные власти подобных рекомендаций не давали, детальных инструкций местное население не получило.

Администрация морских портов Западной Арктики по требованию Минобороны РФ запретила на месяц свободное плавание в Двинском заливе Белого моря. Ограничение будет действовать до 10 сентября.