"Президент не в состоянии затыкать все возникающие проблемы. А значимое снижение рейтингов муниципальных и региональных властей будет стратегически ослаблять в конечном итоге именно Владимира Путина и негативно отражаться на легитимности власти в целом", - цитируют "Ведомости" доклад экспертов "Минченко консалтинга" - "Источники и риски протестной активности в 2018 году".

К экологической теме россияне чувствительны, поскольку она затрагивает здоровье детей. Проблема обманутых дольщиков недооценена, полагают эксперты: рост финансовой нестабильности приведет к росту числа обманутых вкладчиков. Наименее предсказуем риск, связанный с катастрофами, - это показала трагедия в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня", где в пожаре погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.

По мнению авторов доклада, рост числа проблемных тем неминуем из-за ожидаемых непопулярных реформ. При этом власти плохо владеют коммуникацией с гражданами, перекладывая решение проблем с одного уровня на другой.

Тем не менее соавтор доклада Евгений Минченко считает, что рост протестов нельзя считать резко возросшим. "В некоторых случаях произошло изменение восприятия проблем, как в случае с экологией: если раньше можно было объяснить, что она ухудшится, зато будут рабочие места, то теперь эта мотивация не работает", - полагает эксперт.

Ранее человек, близкий к администрации президента, указывал "Ведомостям", что протесты людей, озабоченных конкретной экологической проблемой, несут значительный риск для стабильности и власть ими очень озабочена.

Протесты зависят и от качества работы новых губернаторов

В то же время, по мнению руководителя фонда Института социально-экономических и политических исследований (ИСЭПИ) Дмитрия Бадовского, нельзя говорить о росте протестности по всем направлениям. Тема дольщиков, полагает он, сейчас идет на спад из-за того, что застройщики постепенно отказываются от долевых схем и создания механизма страхования рисков. У рядовых вкладчиков банков сейчас проблемы возникают редко, а управляемые протесты против владельцев банков - это уже другая история, считает Бадовский.

В случае чрезвычайных ситуаций и катастроф речь идет, по его словам, не столько о протестах, сколько о необходимости отзывчивости власти и эффективности работы чрезвычайных служб. Что касается темы экологии, протесты действительно усиливаются, но часть вопросов утратит остроту, когда власть научится заниматься экологическим менеджментом и сложится цивилизованный рынок работы с мусором.

Возможные реформы в пенсионной и социальной сфере также могут стать потенциалом накопления протестных настроений, но они, скорее, будут реализовываться не в виде акций протеста, а на выборах.

Вместе с тем профессор ВШЭ Николай Петров полагает, что к протестам в большой степени приведут реформы, которые откладывали из-за выборов. "Кроме того, из-за санкций будут проблемы у предприятий, и экономическое положение граждан будет ухудшаться", - отмечает Петров. По его словам, деградирует качество управления регионами, так как большинство новых губернаторов - в прошлом клерков в правительстве - не имеют вообще никакого опыта работы на уровне региона.

Петров привел в пример Кемерово, когда губернатор Аман Тулеев не вышел к митингующим после пожара в "Зимней вишне", требовавшим правды о числе погибших и его отставки.

Основные варианты реакции власти на протесты, согласно докладу, сейчас следующие: обвинения в адрес активных участников в стоящих за ними "темных сил"; "попытка идти на поводу"; силовое давление на лидеров; финансовые вливания, отмечает РБК. Однако наиболее эффективным авторы доклада называют сценарий включения лидеров протестов в форматы решения проблем, подключение к диалогу региональных общественных палат и Госдумы.

Отметим, в конце октября 2017 года эксперты Комитета гражданских инициатив Алексея Кудрина Николай Петров, Александр Кынев и Алексей Титков называли 13 российских регионов с "повышенной напряженностью". На фоне относительной экономической стабилизации специалисты отмечали две другие составляющие риска.

"Это политика, в которой продолжается ползучее ухудшение политических институтов и уменьшение публичной конкуренции, и протестная активность, которая, наоборот, постепенно увеличивается за счет местных проблем, далеких от большой политической повестки, но критически важных для повседневной жизни граждан: социальные услуги, жилье, транспорт, занятость и другие", - поясняли эксперты фонда Кудрина.