О существовании такой ракеты ранее объявил президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию.

По словам Путина, гиперзвуковая авиационная ракета "Кинжал" способна развивать скорость 10 махов (около 12 тысяч км/ч), преодолеть расстояние до 2 тысяч километров, нести ядерные и обычные боеприпасы.

На видеозаписи, опубликованной на официальном канале министерства обороны России, показан пуск ракеты с истребителя МиГ-31. При этом впервые (во время выступления Путина демонстрировались отдельные кадры испытаний) ракету показали довольно крупно.

Правда, на отдельных кадрах изображение части ракеты было размыто.

После выступления Путина "Ведомости" со ссылкой на источник в Объединенной авиастроительной корпорации сообщили, что эта ракета - результат глубокой модернизации оперативно-тактической баллистической ракеты "Искандер", в результате которой ее намеревались запускать с истребителя МиГ-31.

Как рассказал Русской службе Би-би-си военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский, судя по внешнему виду изделия на новой видеозаписи минобороны, речь действительно идет о глубокой модернизации одноступенчатой твердотопливной ракеты 9М723 комплекса "Искандер".

"Экстраполируя известные характеристики 9М723 на ее авиационный вариант, действительно, ее дальность превышает 2000 километров. Это обусловлено характеристиками этой ракеты", - рассказал эксперт.

Таким образом, по словам Мураховского, новая ракета не является крылатой. Эксперт назвал ее "аэробаллистической". При этом, по его словам, траектория полета поддерживается за счет высокой скорости.

Истребитель МиГ-31, специально модернизированный для запуска этой ракеты, фактически является ее первой ступенью.

Сам пуск, как рассказал Мураховский, происходит за пределами плотных слоев атмосферы, на высоте от 12 до 15 тысяч метров. Полет самой ракеты также должен происходить на границе стратосферы, чтобы избежать сильного сопротивления воздуха.

На кадрах, опубликованных российским минобороны, видно, что полет и посадка истребителя происходят днем, в ясную погоду, тогда как сам пуск происходит на фоне темно-синего неба, то есть на большой высоте.

О степени готовности комплекса "Кинжал" ничего не сообщается. Путин заявил, что ракета поставлена на "опытно-боевое дежурство". Это означает, что испытания еще продолжаются.