Опасения связывают с долгосрочным воздействием на окружающую среду природных возгораний, масштабы которых в этом сезоне достигли исключительного уровня. Такие пожары — потенциальная угроза для Арктики и климата в целом, говорят эксперты. На спутниковых снимках видны облака дыма, достигающие арктических районов.

"Проблема заключается в том, что падающая на лед сажа затемняет его. Тем самым уменьшается отражающая способность поверхности и задерживается больше тепла", — указывают во Всемирной метеорологической организации. В связи с этим в ближайшей перспективе льды в Арктике будут таять значительно быстрее.

В Greenpeace добавляют, что сажа и пепел ускоряют не только таяние арктических льдов, но еще вечной мерзлоты, эти процессы сопровождаются выделением газов, которые усиливают глобальное потепление. В свою очередь повышение температуры создает еще больше условий для новых лесных пожаров — их количество может начать расти в геометрической прогрессии.

По данным Greenpeace, в этом сезоне в России сгорело уже более 12 млн гектаров леса — это больше площади Португалии или Словакии и Хорватии вместе взятых. Самые мощные лесные пожары бушуют в Иркутской области, Красноярском крае и Якутии. Общая площадь природных возгораний в этих регионах достигает 3,5 млн гектаров. Российские власти не тушат пожары в труднодоступных территориях, поскольку затраты на это превышают прогнозируемый ущерб.

Мощные природные возгорания зафиксированы в этом году не только в Сибири, но еще на Аляске и в Гренландии. По данным Всемирной метеорологической организации, с начала лета эти пожары выделили столько СО2, сколько Швеция или Бельгия производят за год.