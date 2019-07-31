Опасения связывают с долгосрочным воздействием на окружающую среду природных возгораний, масштабы которых в этом сезоне достигли исключительного уровня. Такие пожары — потенциальная угроза для Арктики и климата в целом, говорят эксперты. На спутниковых снимках видны облака дыма, достигающие арктических районов.
"Проблема заключается в том, что падающая на лед сажа затемняет его. Тем самым уменьшается отражающая способность поверхности и задерживается больше тепла", — указывают во Всемирной метеорологической организации. В связи с этим в ближайшей перспективе льды в Арктике будут таять значительно быстрее.
В Greenpeace добавляют, что сажа и пепел ускоряют не только таяние арктических льдов, но еще вечной мерзлоты, эти процессы сопровождаются выделением газов, которые усиливают глобальное потепление. В свою очередь повышение температуры создает еще больше условий для новых лесных пожаров — их количество может начать расти в геометрической прогрессии.
По данным Greenpeace, в этом сезоне в России сгорело уже более 12 млн гектаров леса — это больше площади Португалии или Словакии и Хорватии вместе взятых. Самые мощные лесные пожары бушуют в Иркутской области, Красноярском крае и Якутии. Общая площадь природных возгораний в этих регионах достигает 3,5 млн гектаров. Российские власти не тушат пожары в труднодоступных территориях, поскольку затраты на это превышают прогнозируемый ущерб.
Мощные природные возгорания зафиксированы в этом году не только в Сибири, но еще на Аляске и в Гренландии. По данным Всемирной метеорологической организации, с начала лета эти пожары выделили столько СО2, сколько Швеция или Бельгия производят за год.
Путин распорядился подключить Минобороны РФ к тушению пожаров в Сибири, но время уже упущено (1)
Президент РФ Владимир Путин , поднявшись с морского...
Российская оппозиция подала три заявки на новые митинги в Москве (9)
Оппозиция подала в мэрию заявки на три новых митинга в...
Главврач института Склифосовского: отравляющих веществ в организме Навального не найдено (4)
Главный врач Института скорой помощи имени...
ВИДЕО: подозреваемый в убийстве модели признался, что зарезал ее за унижение его сексуального достоинства (1)
Подозреваемый в убийстве 24-летней модели и...
"Чудо-оружие" Путина может оказаться "преувеличением" военных (47)
"Россия Владимира Путина открыто приступила к...
TOP новостей
Информация жителям Литвы: "Содра" обновила информацию о накопленном пенсионном стаже (9)
Фонд социального страхования (" Содра ") на личных...
Литовская полиция: кардинально изменится система назначения штрафов за превышение скорости (47)
Минувшая неделя в Литве завершилась печально – под...
На учениях в Вильнюсе будут имитировать аварию на БелАЭС: намечается эвакуация жителей (11)
5 сентября в столице Литвы Вильнюсе состоятся учения,...
Директор фонда рассказал о вещах, найденных в доме Зуокасов (2)
Директор Публичного учреждения "Фонд Йонаса Мекаса"...
Константин Эггерт. Шагают по Москве и за ценой не постоят Специально для DELFI (72)
Самое страшное и неприятное событие во...