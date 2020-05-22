Эксперты предрекли России череду карантинов до 2021 года

Помимо сценария повторяющихся карантинов, BCG выделяет еще три варианта развития событий. Один из них носит название "Отскок": согласно ему, вирус будет остановлен, а кризис ограничен первой волной, в этом случае страна потеряет 4-6% ВВП. Он будет характеризоваться временной приостановкой деятельности непродовольственной розницы и сферы услуг в результате локдауна, который может продлиться около двух месяцев в каждом регионе. Бизнес после окончания самоизоляции быстро восстановится и вернется к росту. Основной индикатор сценария - увеличение безработицы в результате закрытия и сокращений предприятий малого и среднего бизнеса.

При варианте "Критический спад" будет потеряно уже 10-15% ВВП: вирусный кризис будет затянут, будут использованы длительные и более жесткие карантинные меры. В результате приостановится промпроизводство и строительство, что приведет к снижению спроса на ресурсы, в первую очередь, углеводороды и сталь. Начнется масштабный кризис ликвидности по всей экономике, который создает чрезмерную нагрузку на банковскую систему. Основным индикатором начала сценария является рост закредитованности крупного бизнеса.

Еще один сценарий, известный как "Вторые 90-е", предполагает многолетнюю рецессию мировой экономики, но эксперты BCG не видят для него предпосылок. Кроме того, по их словам, нынешний кризис не связан с критическим разрушением физического или человеческого капитала и пока прогнозируется в относительно небольших потерях для ВВП, если не перейдет в структурный кризис при отсутствии достаточной господдержки.

При наиболее правдоподобном сценарии карантинных циклов ВВП России упадет на 7-10% против 5%, о которых говорили ЦБ и министр финансов Антон Силуанов. Всплески заболеваемости возможны до конца 2021 года, поскольку вакцину от коронавируса выпустят не раньше конца 2020 года, а после первой волны пандемии в мире может последовать вторая, которая, по некоторым данным, уже началась в Китае.

Основным последствием реализации такого сценария будет волна банкротств в малом и среднем бизнесе. В этом сценарии правительство будет открывать и закрывать экономику в зависимости от уровня заболеваемости. Длительный локдаун приведет к дальнейшему сокращению сферы услуг и ретейла, падению спроса на недвижимость и сокращению производства и оптовой торговли. "Пандемия быстро не отступит. <...> Мы должны учиться жить и работать в режиме "тяни-толкай", с медленным включением и вероятностью местных выключений в следующие год-полтора", - отметил управляющий директор и партнер BCG Сергей Перапечка.

Эксперты рекомендуют властям расширять мощности медицинских учреждений после окончания карантина, сделать карантин более предсказуемым и коротким, а во время карантина использовать решительные меры поддержки экономики. Если карантины будут достаточно короткими (меньше 25% совокупного периода пандемии), государству дешевле субсидировать зарплаты в этот период, чем поддерживать резко увеличившееся количество безработных.

Также для предотвращения структурного кризиса правительству предстоит наращивать объемы поддержки экономики, считают в BCG. Сейчас объем заявленных мер в России оценивается примерно в 3% ВВП (включая госгарантии и налоговые отсрочки для бизнеса) - против 12% ВВП в среднем в развитых странах. Перечень российских мер и объем поддержки постепенно растут, но скорость, с которой выделяемые средства доходят до получателя, остается крайне низкой. Господдержку пока смогли получить только 10% предприятий, а предприниматели жалуются на бюрократию и отказы банков.

Резервом для увеличения помощи экономике может стать Фонд национального благосостояния с 8,4 трлн руб. Действующее законодательство требует от ФНБ только покрытия недополученных нефтегазовых доходов, на что в 2020 году уйдет 1,5 трлн рублей. В BCG считают, что регулирование можно изменить и разрешить тратить ФНБ также на поддержку бизнеса и занятости в течение года.