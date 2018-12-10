"Любой имеет право собирать подписи, если это не нарушает законодательства. Не думаю, что здесь нужно юридическое вмешательство. Есть другие меры: моральные, этические. Вот если детям действительно не дадут заселиться, если будут препятствия, то мы вмешаемся, в данном случае у них нет никаких прав запрещать сдачу квартир", - сказал Бунимович.
Омбудсмен назвал решение о сборе подписей против проживания онкобольных детей в доме "пещерной, людоедской позицией", вызывающей "брезгливость и отторжение". "Сочетание агрессии и невежества - это очень опасный симптом. Мы много говорим о воспитании детей. Воспитывать, к сожалению, надо и взрослых", - отметил Бунимович, пояснив, что в ситуациях, подобных этой, необходимы меры воздействия через общественное мнение и СМИ.
Ранее координатор благотворительного фонда "Волонтеры в помощь детям-сиротам" Наталья Машкова сообщила, что в подъезде одного из домов в Москве собирают подписи против сдачи квартир родителям онкобольных детей, так как рак - "заразное инфекционное заболевание".
"У нас рассадник инфекции. А когда инфекция на инфекцию - это страшно. Лифты - закрытые помещения, в них все скапливается. Мы все время контактируем с раковыми больными с разными инфекциями. Кто не хочет этого - распишитесь у консьержки. Пусть эту квартиру сдают другим людям", - говорится в объявлении.
Сбор подписей начала старшая по подъезду дома, расположенного в районе Коньково. Как сообщает "Москва 24", в квартире, которая стала причиной скандала, живут родители с детьми, которые прошли курс химиотерапии и находятся на реабилитации в Национальном медицинском исследовательском центре детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева. Проживая в этой квартире, они освобождают место в больнице для тех, кому нужна срочная помощь.
Один из жителей дома уверен, что больные должны лечиться в больнице, а "не по квартирам чужим скитаться". А, по мнению другого соседа, организовывать поселение онкобольных должен фонд. Сочувствующие детям расклеили в подъезде объявления, где крупным текстом написано о том, что рак не заразен.
Председатель комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмила Стебенкова подтвердила, что онкология не является инфекционным заболеванием, которое передается воздушно-капельным путем. "Мне кажется, здесь причина в недостаточной информированности населения", - сказала депутат.
Председатель комиссии Мосгордумы по безопасности Инна Святенко отметила право граждан собирать подписи "по самым разным поводам", как и право жильцов сдавать жилье в аренду "вне зависимости от желания или сбора подписей проживающих в подъезде".
"Поэтому я вообще не вижу конфликта в данной ситуации. Тот, кто хочет собирать подписи, - пусть собирает, а тот, кто хочет сдавать в аренду свое жилье вне зависимости от того, каким заболеванием его арендатор болен и по каким причинам он снимает это жилье, - пускай сдает, он имеет на это полное право", - сказала депутат, добавив, что арендодатели также могут подать в суд, если чувствуют себя оскорбленными.
В свою очередь, директор Центра имени Рогачева профессор Галина Новичкова назвала позицию негативно настроенных жильцов "иллюстрацией абсолютной безграмотности", которая может нанести "непоправимую" психологическую травму больному ребенку и его семье. При этом Новичкова с сожалением констатировала, что Центр сталкивается с таким отношением не впервые, передает РИА "Новости".
"Поражает такое немилосердие к тем, кто нуждается в данный момент в нашей помощи и поддержке. А ведь в такой ситуации может оказаться каждый", - заметила эксперт. Она пояснила, что лечение рака у детей происходит с помощью интенсивной химиотерапии, а для преодоления лейкозов часто нужна пересадка костного мозга. Это приводит к ослаблению иммунитета, в связи с чем дети вынуждены носить медицинские маски.
"Они не могут никого заразить. Скорее мы опасны для них: любая банальная инфекция в их жизни может оказаться смертельной", - объяснила Новичкова. Она добавила, что семьям больных часто приходится снимать квартиры вблизи клиник, так как лечение онкологии - длительный процесс, состоящий из нескольких этапов.
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